Racing Point: ‘We hebben Mercedes’ brake ducts nooit gebruikt’

Racing Point ontving begin dit jaar de brake ducts van Mercedes, blijkt uit documenten van de FIA in handen van Motorsport.com. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer benadrukt echter dat het team de brake ducts van Mercedes niet gebruikt heeft en deze alleen als reserveonderdelen fungeerden bij de testdagen.

De FIA-stewards zagen dat Racing Point op 6 januari de brake ducts van Mercedes had ontvangen. Tot het einde van 2019 mochten teams brake ducts nog overnemen van een ander team. Per 1 januari 2020 veranderde dit en moest elk team zelf de brake ducts maken. De FIA oordeelde dat Racing Point dit niet voldoende had gedaan voor de brake ducts achter en dus moet het team een boete betalen van 400.000 euro en ook 15 WK-punten inleveren.

Lees ook: Racing Point ‘99% zeker’ dat Pérez terugkeert voor Spaanse GP

Otmar Szafnauer legt uit waarom Racing Point de brake ducts kreeg. “We waren niet zeker of we onze eigen brake ducts op tijd af zouden krijgen. We kregen ze als reserveonderdelen, maar achteraf was dat dus niet nodig”, zegt Szafnauer, die aangeeft dat ze de brake ducts van Mercedes als reserveonderdelen zagen voor de testdagen in Barcelona.

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt de overdracht compleet irrelevant. “Iedereen in de Formule 1 weet dat je je eigen brake ducts maakt op basis van tekeningen, ontwerpen en eigen ontwikkeling. Ze kregen de brake ducts omdat ze hun eigen exemplaren nog niet gereed hadden”, zegt Wolff.

Lees ook: Steiner: ‘Moeten opheldering krijgen of Mercedes regels heeft gebroken of niet’