Steiner: ‘Moeten opheldering krijgen of Mercedes regels heeft gebroken of niet’

Haas-teambaas Günther Steiner wil meer opheldering krijgen over de rol van Mercedes in het aanleveren van de brake ducts aan Racing Point en of het Duitse team daarbij de regels heeft gebroken of niet. Hij geeft toe dat Haas heeft overwogen om zich aan te sluiten bij de teams die in beroep gaan, maar: “We zouden dan gewoon een ‘me too‘ zijn.”

De FIA stelde Renault in het gelijk in de zaak tegen de brake ducts van Racing Point, die het team gekopieerd zou hebben van Mercedes. Volgens de FIA zou Racing Point niet genoeg gedaan om zelf brake ducts voor de achterwielen te ontwerpen en dus moet het team een boete betalen van 400.000 euro en 15 WK-punten inleveren. De uitspraak van de FIA leidde tot onvrede bij Ferrari, Williams, McLaren en Renault, die de straf te mild vinden. Haas-teambaas Günther Steiner wil zich liever focussen op de rol van Mercedes in deze zaak.

Lees ook: Ook Racing Point wil in beroep, Williams sluit zich aan bij McLaren, Ferrari en Renault

“Zij gaven blijkbaar data aan Racing Point terwijl dat niet is toegestaan”, zegt Steiner. “Ferrari zou ons nooit data geven voor de brake ducts, of het nou vorig jaar of dit jaar zou zijn, want het is niet toegestaan. Hij probeert de zaak te verdedigen, dat is zijn taak”, verwijst de Italiaan naar Mercedes-teambaas Wolff, die de ‘kleine revolutie’ tegen Racing Point bekritiseerde.

Steiner benadrukt dat als Mercedes de regels heeft gebroken dit niet zonder gevolgen moet zijn. “Maar daarvoor moeten we eerst meer opheldering krijgen”, zegt hij. “Hopelijk krijgen we meer details bij het Hof van Beroep dan dat we gisteren van de stewards kregen”, aldus Steiner, die met zijn team voorlopig nog niet aansluit bij de teams die in beroep gaan.

Lees ook: Wolff bekritiseert ‘kleine revolutie’ tegen Racing Point: ‘Ze zijn van streek dat zij minder goed presteren’

“Drie grote teams met veel geld gaan in beroep”, zegt hij tegen Racefans.net. “Dit kost tijd, geld en middelen. De grotere teams hebben veel meer kracht in zo’n zaak dan een klein teams als wij. We hebben overwogen om mee te gaan in het beroep, maar toen besloten we dat het nergens op slaat. We zouden dan gewoon een ‘me too‘ zijn. Het geeft ons niet meer kracht in de zaak als we ook in beroep gaan”, zo sluit hij af.