Wolff bekritiseert ‘kleine revolutie’ tegen Racing Point: ‘Ze zijn van streek dat zij minder goed presteren’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich gemend in de discussies rondom de FIA-uitspraak in de zaak van Renault tegen de brake ducts van Racing Point. De Oostenrijker bekritiseert de ‘kleine revolutie’ die sommige teams tegen Racing Point beginnen: “Ze zijn van streek omdat zij niet zo goed presteren als Racing Point.”

Gisteren maakten Ferrari, Renault en McLaren bekend dat zij in beroep zullen gaan tegen de straf van Racing Point. Het team moet een boete van 400.000 euro betalen en vijftien WK-punten inleveren, maar deze drie teams vonden de straf te laag en vinden het vreemd dat Racing Point de brake ducts achter gewoon mag blijven gebruiken. Mercedes-teambaas Toto Wolff was verrast dat Racing Point bestraft werd, ook al vonden andere teams dat ze te ver gingen in het kopiëren.

“We waren op een bepaalde manier verrast omdat iedereen die bij de zaak betrokken is, alle advocaten die hierbij betrokken zijn, er sterk van overtuigd waren dat alles perfect binnen de regels viel”, zegt Wolff tegen Sky Sports F1. “Het lastige is dat die onderdelen in 2019 niet op de lijst van vermelde onderdelen stonden en dat deze later toegevoegd werden aan deze lijst. De onderdelen die niet op de lijst stonden werden in 2019 geleverd, dat is wat de regelgeving ook zegt. De FIA wilde met een oplossing komen waardoor iedereen nog een beetje blijft leven”, aldus de Oostenrijker. Onderdelen die vermeld staan op de lijst moeten zelf worden ontworpen door de teams, iets wat Racing Point niet voldoende heeft gedaan met de brake ducts achter, oordeelde de FIA.

Wolff bekritiseert de teams die het niet eens zijn met de FIA-uitspraak dan ook. “Nu is Racing Point behoorlijk overstuur, ze geloven dat ze een sterke zaak hebben en ze hebben advocaten klaarstaan ​​om in beroep te gaan”, zegt hij. “Aan de andere kant zie ik dat er een groep wordt gevormd, een kleine revolutie in elk opzicht. Ze zitten achter Racing Point aan, denk ik, omdat ze van streek zijn dat ze niet zo goed presteren als Racing Point”, aldus Wolff.