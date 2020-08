Racing Point-teambaas Szafnauer haalt uit naar Brown: ‘Verbaast me hoe weinig hij van de F1 weet’

De uitspraak in de zaak van Renault tegen de brake ducts van Racing Point heeft geleid tot onvrede bij meerdere teams en ook McLaren-teambaas Zak Brown heeft zich kritisch geuit over de uitspraken van Racing Point-teambaas. Daar is Otmar Szafnauer niet van gediend: “Wat hij zegt is bullshit, hij is geen engineer.”

Gisteren maakte de FIA bekend dat het protest van Renault tegen Racing Point gehandhaafd werd, met als gevolg dat Racing Point een boete van 400.000 euro moet betalen en ook vijftien WK-punten moet inleveren. Deze straf leidde echter tot kritiek van sommige teams, die zich afvragen waarom het team wel de rest van het seizoen mag afmaken met de brake ducts. Ook McLaren-teambaas Zak Brown uitte zijn ongenoegen.

“Ik denk dat het verwarrend is voor de fans, hoe iets dat niet legaal was in Oostenrijk nog steeds op de auto zit”, zei Brown tijdens de persconferentie. “Rondom dit hele kopiëren-gedoe beweerden ze duidelijk dat ze de auto middels foto’s hadden gekopieerd. Als je het document leest is het duidelijk dat het bullshit is en daarom moet je al het andere in verband met die auto in twijfel trekken”, aldus de McLaren-teambaas.

Toen Szafnauer gevraagd werd naar zijn mening over de uitspraken van Brown, hield hij zich niet in. “Wat Zak Brown heeft gezegd is bullshit, hij is geen engineer”, haalde de Racing Point-teambaas hard uit. “Hij heeft geen idee waar hij het over heeft. Het verbaast me hoe weinig hij weet over de regels van de Formule 1. Het lijkt mij dat hij meer weet over historisch racen dan over de Formule 1”, zo hield Szafnauer zich niet in.

Naam zuiveren

Inmiddels hebben Ferrari, McLaren en Renault kenbaar gemaakt dat zij in beroep zullen gaan tegen de straf van Racing Point. Zij zouden de straf te laag vinden en vragen zich ook af hoe het mogelijk is dat het team de brake ducts (het gaat daarbij alleen om de brake ducts achter) mag blijven gebruiken, ook al zijn ze illegaal verklaard door de FIA. Aan de andere kant weet Racing Point nog niet of het in beroep zal gaan tegen de uitspraak van de FIA.

“Ik denk dat een hoger beroep nog wat verdere juridische bijstand van advocaten vereist”, zegt Szafnauer. “Het kan heel goed zijn dat de advocaten ons meer zullen kosten dan de boete. Dus dat is iets waarover je een besluit moet nemen. Je moet ook beoordelen of het verliezen van die vijftien WK-punten er iets toe doet aan het einde van het kampioenschap. In sommige jaren wel en in sommige jaren niet. Het is dus moeilijk te voorspellen, het zou een ja kunnen zijn.”

Szafnauer benadrukt dat een hoger beroep vooral noodzakelijk zal zijn om de naam van Racing Point te zuiveren. “En dan is het laatste dat je helemaal niets verkeerd hebt gedaan, maar in strijd bent met de sportieve regelgeving, dat op zich ook niet positief is. We moeten dus gewoon overwegen om een ​​beroep te doen op onze naam. We hebben absoluut niets verkeerds gedaan, we volgden de regels tot in de puntjes”, benadrukt hij.

