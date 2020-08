Racing Point reageert op uitspraak FIA: ‘Goed nieuws dat we door kunnen gaan met RP20’

Otmar Szafnauer heeft gereageerd op de uitspraak van de FIA over de brake ducts van Racing Point. De Racing Point-teambaas is “verbijsterd” over de beslissing, maar ook opgelucht over het feit dat zijn team de RP20 de rest van het seizoen verder mag gebruiken. “Hij is dus legaal.”

De FIA deed op vrijdagochtend uitspraak over de zaak ‘Copy Point’. De internationale autosportfederactie kwam tot de conclusie dat Renaults klachten gegrond zijn. Racing Point moet in totaal 400.000 euro boete betalen en vijftien WK-punten inleveren. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer heeft bij Sky Sports gereageerd op die uitspraak.

“Het goede nieuws is dat de wagen vanuit een technisch aspect volledig legaal is bevonden, we kunnen de huidige brake ducts dus gebruiken”, zegt hij aan de Britse zender. “Het gaat om het proces dat in het sportieve reglement beschreven staat. We hebben het gelezen en er staat niets specifieks in waaruit blijkt dat we dingen gedaan hebben die niet konden”, houdt Szafnauer vol.

“Andere teams hebben precies hetzelfde en misschien nog wel meer gedaan dan wat wij gedaan hebben”, gaat Szafnauer verder. “Dat is verbijsterend. We moeten nu beslissen of we in beroep moeten gaan tegen onze beslissing. Zoals ik zei is het goed nieuws dat we door kunnen gaan met de huidige wagen, hij is dus legaal”, leidt de Racing Point-teambaas af.

