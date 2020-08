FIA: ‘We willen geen tien Mercedessen hebben’

De FIA komt met strengere regels om volledige kopie-auto’s te voorkomen in 2021. Dat zegt Nikolas Tombazis, de hoofd van de FIA single-seaters, naar aanleiding van de straf van Racing Point.

Racing Point lag vanaf de wintertesten onder vuur, met name Renault stelde dat de Racing Point een kopie is van de W10, de Mercedes van 2019. Renault diende een protest in en kreeg vandaag gelijk: Racing Point heeft een geldboete van 400.000 euro gekregen en moet vijftien punten inleveren.

Tombazis zei vanochtend dat de FIA en Liberty Media overeen zijn gekomen dat kopie-auto’s niet goed zouden zijn voor de toekomst van de sport. Daarop komen er strengere regels volgend jaar, waarmee er een limiet gaat komen op hoeveel je mag kopiëren van een ander team.

“We willen dit op korte termijn in de reglementen vastleggen om te voorkomen dat dit de norm wordt. We accepteren dat sommige individuele onderdelen gekopieerd mogen worden, maar we willen geen complete kopie van een auto zien”, zegt de Griek.

“Kopiëren bestaat al heel lang. Mensen maken foto’s en vervolgens worden er kopieën gemaakt. Ik snap dat Racing Point kopieert, maar ze zijn te ver gegaan. Zij besloten hun filosofie hierop aan te passen. We willen als FIA voorkomen dat er volgend jaar tien Mercedessen mee doen”, sluit Tombazis af.

