Hülkenberg rijdt ook tweede race op Silverstone voor Racing Point

Nico Hülkenberg zal ook dit weekend in de Racing Point stappen als vervanger van Sergio Pérez, zo heeft het team bekendgemaakt. Pérez testte ook deze week positief op het coronavirus en mag dus niet terugkeren in de paddock.

Vorige week werd Pérez in isolatie gezet nadat zijn eerste coronatest een ‘onduidelijk’ resultaat gaf. Zijn tweede test was echter positief en dus was de Mexicaan uitgeschakeld voor de Britse Grand Prix. Het was echter onduidelijk of hij dit weekend al weer zou kunnen terugkeren vanwege de regels omtrent de isolatieperiode in Groot-Brittannië, aangezien deze van zeven naar tien dagen was gegaan op het moment dat Pérez zijn test had afgenomen.

Hoewel de Britse gezondheidsinstanties hebben bevestigd dat hij inderdaad zijn verplichte quarantaineperiode heeft uitgezeten, moest hij wel nog een negatief resultaat krijgen bij zijn nieuwe coronatest. Nu is dus duidelijk geworden dat hij vanwege wederom een positief resultaat niet kan terugkeren voor de 70th Anniversary GP en dus Hülkenberg opnieuw plaats zal nemen in de RP20.

“Sergio testte opnieuw positief op het coronavirus en zal de voorschriften van de gezondheidsinstanties van Engeland blijven naleven”, laat Racing Point in een verklaring weten. “Hij is fysiek in orde en herstellende. Het hele team wenst Sergio en zijn familie sterkte en we kijken uit naar zijn terugkeer.”

Hülkenberg kijkt ernaar uit om weer achter het stuur te kruipen van de RP20. “Afgelopen weekend was echt een stap in het onbekende, omdat ik een paar jaar weg was van het team en in een auto reed waar ik nog nooit eerder in had gereden”, laat ‘de Hulk’ weten. “Ik heb afgelopen week veel geleerd over de RP20 en ik ben klaar om mijn ervaringen dit weekend toe te passen. Weer op dezelfde baan racen maakt het een beetje makkelijker en het team heeft me uitstekend geholpen om op snelheid te komen. Ik denk dat we dit weekend voor punten kunnen vechten en dat is ook zeker mijn doel. Ik wens Checo ook het allerbeste bij zijn herstel”, aldus de Duitser.

Het was een onverwacht rentree voor Hülkenberg, die al na drie races terugkeerde in de Formule 1. De Duitser maakte flink wat kilometers ter voorbereiding van de Britse Grand Prix, waar hij nooit aan de start zou verschijnen. Racing Point ontdekte een probleem met de Mercedes-motor die niet kon opstarten, waardoor Hülkenberg niet naar de grid kon rijden. Ook een start uit de pitstraat zat er niet in voor hem: het probleem kon niet op tijd opgelost worden en dus kwam er een DNS (Did Not Start) achter zijn naam te staan.

“Het is heel jammer”, zei Hülkenberg na afloop van de Britse Grand Prix tegen Ziggo Sport. “We hadden problemen met de motor, we konden deze niet starten en dus kon ik niet naar buiten rijden. Het is wel gek, het past een beetje bij de laatste drie dagen. Ik kan er niks aan doen. Ik had graag willen meevechten en mensen laten zweten, maar nu sta ik hier”, klonk de teleurstelling in zijn stem.