Hülkenberg houdt hoop op vast F1-zitje: ‘Heb gesprekken met teambazen’

Nico Hülkenberg houdt de hoop dat hij een vast zitje kan krijgen in de Formule 1. De Duitser zegt gesprekken te hebben gehad met ‘meerdere mensen in de sport, met teambazen’ en verwacht dat er over ‘enkele weken’ duidelijkheid zal zijn. Daarnaast zou hij het ‘teleurstellend’ vinden als hij dit weekend niet in actie komt, mocht Pérez een negatief resultaat krijgen op zijn nieuwe coronatest.

Hoewel de rentree van Hülkenberg wellicht van korte duur zal blijven nu bekend is dat Pérez alleen nog een negatief resultaat op zijn nieuwe coronatest hoeft te hebben om terug te keren, geeft hij toe dat hij in gesprek is met meerdere teambazen over een mogelijk fulltime zitje in de Formule 1.

“Ik ben in gesprek met verschillende mensen in de sport, met teambazen”, zegt hij. “Er worden gesprekken gevoerd, maar er valt nog niks te melden. Ik verwacht dat de zaken over enkele weken duidelijker zullen worden. Ik neem het stap voor stap”, aldus de Duitser, die genoot van de aandacht rond zijn rentree. “Afgelopen weekend was leuk, de reacties op mijn terugkeer waren leuk, maar dat verandert niets aan mijn gesprekken over de toekomst. Ik heb afgelopen weekend gedaan wat ik kon in de omstandigheden op dat moment”, aldus Hülkenberg.

“Een goed resultaat is goede reclame”, weet ook Hülkenberg. “Al kijken teambazen niet alleen naar één resultaat of een one-off, zeker niet onder dit soort omstandigheden. Het moet zich na het weekend echter allemaal maar verder uitwijzen.”

Lees ook: Pérez ontvangt goed nieuws: als hij negatief test, rijdt hij dit weekend opnieuw

Dit weekend hoeft Hülkenberg misschien niet eens in actie te komen nu bekend is dat Pérez in ieder geval zijn quarantaineperiode heeft uitgezeten, zo bevestigden de Britse gezondheidsinstanties. Hij moet nu alleen nog een nieuwe test laten afnemen met een negatief resultaat. Die test zal vandaag nog plaatsvinden, maar zal dus gevolgen hebben voor de rijderskeuze van Racing Point dit weekend.

“Niet racen zou wel teleurstellend zijn”, zegt Hülkenberg daarover. “Zeker na in de auto te hebben gereden en eraan te hebben geroken. Maar het is altijd duidelijk geweest dat ik er als invaller ben. Sergio is de vaste coureur, dus als hij terug kan komen, komt hij terug”, concludeert hij.

Lees ook: Pérez: ‘Voel me goed en hoop snel terug te keren’