Pérez krijgt goed nieuws: als hij negatief test, rijdt hij dit weekend opnieuw

Racing Point heeft goed nieuws ontvangen van de Britse gezondheidsinstanties. Sergio Pérez heeft zijn verplichte quarantaineperiode uitgezeten en mag, als hij negatief test, morgen deelnemen aan het tweede weekend op Silverstone.

“De Britse gezondheidsinstanties hebben bevestigd dat de quarantaineperiode van Sergio Pérez voorbij is”, meldt Racing Point in een statement. “In overeenstemming met de FIA-gedragscode heeft Sergio een negatief testresultaat van een COVID-19-test nodig voordat hij de paddock kan betreden.” Die test zal vandaag nog plaatsvinden.



“Het testproces vindt vandaag plaats”, zegt het team. Op die manier hoopt Racing Point ten laatste op vrijdagochtend te beslissen of Sergio Pérez na een week afwezigheid opnieuw in de paddock en op de baan verschijnt. “Het team verwacht later op de dag of ten laatste morgenochtend te beslissen wie er naast Lance rijdt”, klinkt het.



Indien Pérez negatief test, blijft Nico Hülkenbergs terugkeer in de F1 beperkt tot één raceweekend. Pérez was afgelopen week het enige positieve COVID-19-geval in de laatste testronde van F1, waarbij tussen 24 en 30 juli bijna 4000 tests werden uitgevoerd. Pérez testte positief nadat hij tussen de Hongaarse en Britse Grands Prix naar Mexico was gereisd om zijn moeder in het ziekenhuis te bezoeken. Naar eigen zeggen volgde de Mexicaan tijdens dat bezoek alle richtlijnen.

