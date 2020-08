Paul di Resta reservecoureur voor McLaren op Silverstone

Oud-Formule 1-coureur Paul di Resta staat dit weekend in Silverstone standby voor McLaren, mocht het team onverhoopt een vervanger nodig hebben voor Carlos Sainz of Lando Norris. Het Britse team kondigt dit aan nadat bleek dat het geen beroep kan doen op de Mercedes-reserves.

McLaren heeft net als Racing Point een deal met Mercedes om een beroep te kunnen doen op haar reservecoureurs Stoffel Vandoorne en Esteban Gutiérrez. Het is echter onmogelijk voor die teams om deze twee coureurs in te laten vallen, omdat Vandoorne in Berlijn het Formule E-seizoen afwerkt en Gutiérrez niet meer beschikt over de verplichte superlicentie.

Hierdoor zag McLaren zich genoodzaakt om naar een alternatieve oplossing te zoeken en heeft die gevonden in de vorm van Paul di Resta, die van 2011 tot en met 2013 voor Force India (het huidige Racing Point) reed. McLaren heeft alvast voorbereidingen getroffen en de Brit heeft al een stoeltje gepast. “Paul zal, tenzij noodzakelijk, niet in contact komen met het team”, laat McLaren in een verklaring weten. Di Resta zal vooralsnog zijn werkzaamheden voor het Britse Sky Sports F1 vervullen, maar kan dus in het geval dat Sainz of Norris om wat voor reden dan ook niet kan rijden opgeroepen worden door McLaren.

Racing Point kwam er vorige week achter dat zij geen beroep kon doen op Vandoorne en Gutiérrez, waardoor het team voor Nico Hülkenberg ging. De Duitser maakte na drie races zijn rentree in de Formule 1, al stond hij vanwege problemen met de RP20 niet eens aan de start van de Britse GP. Het is nog onduidelijk of hij dit weekend opnieuw moet invallen voor Pérez, die eerst nog een negatieve coronatest moet hebben. Mercedes is op de hoogte van het probleem met haar reservecoureurs en zoekt hier een oplossing voor.