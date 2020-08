Pérez: ‘Voel me goed en hoop snel terug te keren’

Sergio Pérez voelt zich ondanks zijn positieve coronatest van vorige week goed en heeft naar eigen zeggen nog altijd geen symptomen. De Mexicaan hoopt snel weer in zijn Racing Point-bolide te stappen, al is de vraag of hij dat aankomend weekend alweer mag.

Dat laatste vanwege de coronamaatregelen in Groot-Brittannië, en de verplichting tien dagen in quarantaine te blijven na een positieve test. Maar: die regel geldt pas sinds vorige week donderdag, en Pérez testte vorige week woensdag al positief – toen de quarantaineperiode nog op zeven dagen stond.

Racing Point hoopt nog van de Britse overheid te horen hoelang Pérez in quarantaine moet blijven. De coureur zelf zegt zich goed te voelen, maar dat staat natuurlijk los van de quarantaineregels. “Ik voel me godzijdank goed en vertoon geen symptomen”, schrijft Pérez op Instagram.

“Dit is hoe ik mijn dagen doorbreng: trainen, op de iPad, tv-kijken en in de keuken”, zet hij bij wat video’s waarop enkele pushups en nekoefeningen doet. “Ik verheug me erop snel terug te keren. Bedankt voor alle support”, schrijft hij aan zijn fans.

Als Pérez ook tijdens de tweede race op Silverstone niet mee kan doen, wordt hij wederom vervangen door Nico Hülkenberg. De Duitser kwalificeerde zich voor race één op Silverstone als dertiende, maar haalde de start niet vanwege een probleem met de koppeling.