McLaren op oorlogspad: ‘Dit is misschien het topje van de ijsberg’

Zak Brown, de CEO van het team van McLaren, heeft keihard uitgehaald naar Racing Point. Racing Point claimde de brake ducts via foto’s gekopieerd te hebben, maar uit de documenten van de FIA blijkt dat niet zo te zijn. Brown doet de uitspraken van Racing Point daarom af als ‘bullshit’.

Zak Brown denkt dat Racing Point nog meer overtredingen begaan heeft. “Dit is misschien nog maar het topje van de ijsberg”, reageert Brown op de uitspraak over de Racing Point. “Racing Point heeft altijd beweerd dat ze de onderdelen via foto’s hebben gekopieerd. Als je het FIA-document leest, is het duidelijk dat dat ‘BS’ (bullshit, red.) is en daarom trekken we ook de rest van die auto in twijfel“, zei de CEO van McLaren.

“Het is verwarrend voor de fans. Hoe kan iets wat in Oostenrijk illegaal werd verklaard nu nog op de auto zitten? Je moet je afvragen of de hele auto legaal is. Het is denk ik het topje van de ijsberg. We moeten nu kijken wat er allemaal gebeurd is. Het is niet goed voor de sport”, zei Brown.

McLaren wil ook de krachten bundelen met Renault bij het hoger beroep. “Het heeft meer vragen dan antwoorden opgeroepen. We hebben nieuwe bewijzen gezien. We moeten snel bekijken of we mee willen werken aan het hoger beroep”, aldus de Amerikaan.

