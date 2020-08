Renault overweegt hoger beroep tegen straf Racing Point

Renault-teambaas Cyril Abiteboul zei vrijdagmiddag tijdens de persconferentie dat Renault een hoger beroep overweegt tegen de straf die Racing Point heeft gekregen. Het gaat volgens Abiteboul niet om de beslissing om Racing Point te straffen, maar om de hoogte van de straf.

“Ik kan bevestigen dat we een hoger beroep overwegen. Je hebt meestal een uur om in hoger beroep te gaan, maar bij deze zaak krijgen we 24 uur om onze keuze te maken en dan hebben we 96 uur om te bevestigen of we wel of niet het beroep voortzetten”, zegt de Fransman.

“Het is zo complex. Je moet nadenken over de belangen van de sport in deze zaak en je moet kijken of de straf gerechtvaardigd is. Daarom kijken we dus naar de optie om in hoger beroep te gaan tegen de strafmaat”, aldus de teambaas van Renault.

