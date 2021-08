Monza heeft besloten om de naam van de beroemde bocht Parabolica te veranderen. De bocht zal de naam ‘Curva Alboreto’ dragen, als eerbetoon aan de 20 jaar geleden overleden coureur Michele Alboreto.

Het Italiaanse Monza staat bekend als snelheidstempel en kent een paar beroemde bochten, zoals de Curva Grande, Variante Ascari en de laatste bocht, de Parabolica. De snelle bocht naar rechts, die de coureurs het lange en snelle start/finishgedeelte van het circuit opstuurt, krijgt echter een andere naam.

Hoewel de meeste fans de bocht waarschijnlijk nog Parabolica zullen blijven noemen, heeft de Automobile Club d’Italia besloten om de bocht te vernoemen naar Michele Alboreto. De Italiaanse coureur, die vijf Formule 1-races op zijn naam schreef, overleed 20 jaar geleden op 44-jarige leeftijd na een crash op de Lausitzring. De Parabolica heet vanaf heden Curva Alboreto. Op de zaterdag voorafgaand aan de Grand Prix van Italië zal er een ceremonie plaatsvinden.

Lees ook: Wat de coureurs zeggen over de veiligheid in Eau Rouge

Het is dus niet de eerste bocht op dat circuit die vernoemd is naar een Italiaanse coureur, want de Variante Ascari is vernoemd naar Alberto Ascari, de Formule 1-wereldkampioen van 1952 en 1953 die op die plek overleed na een crash.

De Grand Prix van Italië is de laatste halte van de triple-header met Spa-Francorchamps en Zandvoort. Op Monza zal voor de tweede keer dit seizoen een sprintkwalificatie georganiseerd worden, waardoor het schema net als op Silverstone aangepast is.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.