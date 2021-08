De afgelopen dagen is de discussie rondom de veiligheid van de coureurs in Eau Rouge en Raidillon weer aangewakkerd. Reden daarvoor is de hoeveelheid zware crashes die we daar de afgelopen tijd hebben gezien, met de kettingbotsing in de W-Series, de crash van Lando Norris en de crash in de tweede F3-race van het weekend als recente voorbeelden. Hoe denken de Formule 1-coureurs over de veiligheid van de beroemde bochtencombinatie?

Het bestuur van Spa-Francorchamps heeft eerder al plannen bekendgemaakt om enkele punten op het circuit aan te pakken, om de 24 uursrace van de motoren weer mogelijk te maken op het circuit in de Ardennen. Eén daarvan is de bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon. De plannen bestaan uit het verbreden van de uitloop aan de linkerzijde van de bocht en ook het toevoegen van een grindbak.

Hamilton

“Ik snap dat er een risicofactor is. We hebben incidenten gezien. Ik hou van Eau Rouge zoals het is. Het feit dat dit circuit de essentie van dat gevaar nog steeds heeft, is goed. Ik hoop alleen dat de veranderingen dat niet wegnemen. Eau Rouge is al makkelijk vol gas onder droge omstandigheden. Het is erg fijn en lastig in de regen. Dat is waarom Eau Rouge, Eau Rouge is. Ik hoop dat de veranderingen het veiliger maken, maar het niet minder speciaal maken. We zien dat op meerdere circuits al gebeuren, dat ze dat wegnemen. Dat is dus mijn hoop.”

Verstappen

“De veranderingen die op de planning staan voor eind dit jaar, dus voor ons volgend jaar, en die ik gisteren heb ingezien, zien er goed uit”, zegt Verstappen zaterdag over Eau Rouge. “Het is een zeer snelle bocht en als je er doorheen gaat, is alles prima. Het probleem is dat de bandenstapels zo dichtbij staan en als iemand die raakt, is het makkelijk om weer terug op de baan te stuiteren, op de racelijn en dan kan een andere auto je raken. Als het net iets verderop gebeurt, als je over de heuvel gaat, dan zie je niks. Volgens mij was er ook een zware crash in de 24 uursrace hier met de GT3’s. Ik denk dat het veel beter zal worden met de veranderingen. Racen zal nooit honderd procent veilig zijn, dat weet iedereen. Maar er zijn een paar dingen in die bocht die verholpen kunnen worden. Dat is ook wat ze doen, dus ik denk dat het een stuk beter zal worden.”

Ocon

“Ik was nog niet op de hoogte van de aanpassingen, we hebben te veel crashes gezien”, zegt Ocon tegen The Race. “We hebben Anthoine (Hubert, red.) in 2019 gezien, maar we hadden dit jaar ook al Jack (Aitken, betrokken bij GT3-crash in de 24 uur van Spa, red.) en de W-Series en het blijft maar doorgaan. We moeten dus iets doen om die bocht veiliger te maken. Alle coureurs respecteren deze bocht en weten hoe gevaarlijk het is, maar de uitloopstroken op deze snelheden zijn te dichtbij en het gevaar is dat de auto terug op de baan stuitert zoals dat vandaag gebeurde.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Alonso

“Zelfs met een andere bandenstapel heb je misschien enkele ongelukken minder, maar het is en blijft een hogesnelheidsbocht. Dat is de aard van het circuit en dat is ook waarom het zo speciaal is.”

Sainz

“Het is erg duidelijk dat deze bocht een fundamenteel probleem heeft. Dat betekent dat als je crasht, je een hele zware crash hebt en ten tweede, je terug de baan op komt. Als iemand op P2 crasht en iemand op P17 daar niets van weet, dan heb je een extreem gevaarlijke situatie. We hebben als coureurs al om aanpassingen gevraagd. We hebben gevraagd om de bocht te herzien. Ons is verteld dat de FIA er al mee bezig is. We zijn er dus wat geruster op, maar dit jaar zal nog een lastige worden.”

Leclerc

“Het was erg beangstigend om te zien voor mij, net als voor iedereen, om deze crash te zien op de plek waar ik twee jaar geleden een vriend verloor”, verwijst Leclerc naar het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert in de Formule 2-feature race van 2019. “Het was ongelofelijk goed om Lando uit de auto te zien stappen. Wat betreft het circuit: ze weten dat er iets moet veranderen daar. Er staan ook al veranderingen op de planning voor volgend jaar, wat goed om te horen is. Ik bid dat er dit seizoen niets gebeurt.”

Vettel

“Misschien is Eau Rouge door de jaren heen te makkelijk geworden, en dus te snel. Natuurlijk hebben deze auto’s veel grip, maar misschien moeten we het weer wat smaller maken zoals voorheen. Dan wordt het weer een uitdaging. Onder droge omstandigheden is dit geen bocht meer voor ons.”

