Lewis Hamilton was na de twee vrijdagtrainingen niet te spreken over het asfalt in de beroemde bocht Eau Rouge. De zevenvoudig wereldkampioen merkt op dat er een nieuwe hobbel zit, al weet hij niet precies waardoor het komt. Wat hij wel weet, is dat hij het aan zijn rug voelt: “Het iets wat je heel, heel scherp in je lichaam voelt.”

De Formule 1 keert dit weekend weer terug op Spa-Francorchamps. Het 7 kilometer lange circuit is zeer geliefd bij de coureurs én fans. Toch viel Hamilton direct iets op aan het circuit, met name aan het asfalt in de beroemde bocht Eau Rouge. En dat is niet positief bedoeld.

“Het is echt een geweldig circuit”, zegt Hamilton. “Maar het is nu erg hobbelig in Eau Rouge, daar is iets gebeurd. Ze hebben het een beetje verpest met wat het ook is. Ik weet niet of het door een nieuwe laag asfalt komt, maar er zit nu een grote hobbel precies op het compressiepunt. Dat hebben we nog niet eerder gehad daar.”

“Dat is iets wat je heel, heel scherp in je lichaam voelt”, vervolgt Hamilton. “Je voelt het aan je rug. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze het zullen oplossen. Ik denk dat het iets te maken heeft met de modderstromen, de regen of iets dergelijks”, aldus de Mercedes-coureur.

Spa-Francorchamps is de afgelopen maanden twee keer flink getroffen door zware regenval, met overstromingen tot gevolg. De eerste keer verschenen beelden op sociale media van een enorme modderstroom die vanaf La Source tot aan Eau Rouge liep. Daarnaast raakten enkele wandelpaden naast het circuit beschadigd bij de overstromingen die de regio troffen.

