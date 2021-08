De snelheid leek er wel in te zitten bij Mercedes op Spa-Francorchamps, maar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas twijfelen nog over de setup. “Het hangt ook van het weer af. Als het zeker weten regent, wil je sowieso met meer downforce rijden.”

“Een enorm uitdagende baan”, noemt Hamilton de Belgische omloop bij Sky Sports F1. Als coureur, maar ook wat betreft welke kant je op moet met de setup van je auto. Hamilton reed daarbij – in elk geval aanvankelijk – met meer downforce dan Bottas, wat minder topsnelheid betekent. “Vanmiddag hadden we het een en ander veranderd”, geeft Hamilton toe, zonder veel prijs te geven. “Het is echter sowieso lastig om hier een goede balans te vinden.”

Met minder downforce, legt hij uit: “Ga je harder in de eerste en derde sector, maar ben je trager in sector 2. Rij je met meer downforce, dan is het andersom.” Wat zijn uiteindelijke keuze ook was, Hamilton zat in de tweede training op P3 binnen een tiende van snelste man Max Verstappen. Daarvoor was hij in VT1 naar de snelste tijd onderweg, tot Nicholas Latifi hem gevaarlijk hinderde. Teamgenoot Bottas eindigde in VT1 zodoende bovenaan.

“Ik had over het algemeen niet echt een geweldig gevoel bij de auto vandaag”, zegt Hamilton desondanks. “We hebben dus nog wat dingen uit te vogelen.” Wat de toch al complexe puzzel met de setup extra ingewikkeld maakt, is het onvoorspelbare weer. “Ik hoor steeds andere weerberichten. Als het zeker weten regent, wil je hier sowieso met meer downforce rijden. Maar doe je dat en blijft het droog, dan ben je het haasje op de rechte stukken.”

“We moeten dus goed nadenken over wat we doen”, besluit de Brit. Bottas noemt zijn eigen keuze om voor minder downforce te gaan intussen ‘niet verkeerd’. Zijn situatie is door een gridstraf van vijf plekken – voor het veroorzaken van de startbotsing in Hongarije – natuurlijk anders. Hij zal zondag in de aanval moeten. “Ik heb dus topsnelheid op de rechte stukken nodig”, weet hij.

“Het kan qua weer nog wel alle kanten op. Daar moeten we ons op voorbereiden”, benadrukt Bottas. “Het voelt allemaal wel goed. Tegelijkertijd is het close met Red Bull”, doelt hij op Mercedes’ rivalen, met Red Bull-rijder Verstappen uiteindelijk de snelste man van de dag. Het betekent huiswerk voor Mercedes. “We zullen echt in de details moeten duiken vanavond.”

