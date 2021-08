De tweede vrije training voor de Grand Prix van België eindigde met twee keer een rode vlag in de laatste 20 minuten. Eerst na een schuiver van Charles Leclerc, Max Verstappen luidde de sessie uit met een touché met de bandenstapel. Op dat moment stond zijn naam wel al bovenaan tijdlijst voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

De tweede sessie van de dag liep uit op een typische Spa-sessie. De perioden van zon, bewolking en dreigende regen volgden elkaar snel op. Aan het eind van de training was de uitslag wel zoals gebruikelijk dit seizoen: Verstappen, Bottas en Hamilton gaven weinig toe op elkaar. De drie eindigden binnen zeven hondersten van elkaar.

Een tot dan toe gezapige sessie wordt 20 minuten voor het einde onderbroken door een schuiver van Charles Leclerc. Hij verloor zijn Ferrari in Les Combes en kwam in de bandenstapels tot stilstand. De onderbreking betekende dat de laatste 10 minuten overbleven voor de longruns, de wedstrijdsimulaties.

De run van Verstappen liep voor de Nederlander uit op een sof. Net als Leclerc spinde hij in Les Combes en beschadigde daarbij de achterkant van zijn RB16B. “Ik verloor de achterkant plotseling, sorry jongens”, aldus Verstappen op de radio. Zijn schuiver was voor de wedstrijdleiding het sein om er meteen punt achter te zetten, de rode vlag betekende einde sessie.

