Valtteri Bottas heeft de snelste tijd laten noteren in de eerste vrije training op een fris en licht regenachtig Spa-Francorchamps. Max Verstappen eindigde als tweede, nadat hij lang bovenaan stond.

Verstappen was in de eerste training na de zomerpauze de laatste man die de baan op kwam. Zijn eerste getimede rondje, een 1:46, was echter gelijk goed voor de eerste tijd. De Nederlander reed dat rondje op harde banden. Hij scherpte zijn tijd daarna nog een paar keer aan en was op een gegeven moment een seconde ‘los’ van de rest.

Toen de softs eenmaal omgingen, greep Mercedes de macht. Bottas liet op deze sportschoenen een 1:45.199 optekenen – wat uiteindelijk ook de beste tijd van VT1 was. Teamgenoot Lewis Hamilton was overigens sneller onderweg op softs, maar moest zijn rondje afbreken toen Nicholas Latifi gevaarlijk in de weg reed.

Hamilton sloot de sessie zo op een weinig representatieve achttiende plek af. Achter Bottas was Verstappen tweede, op 0.164 seconde. De Red Bull-rijder was het rapst van allemaal in de bochtige tweede sector. In sector één en drie was Bottas de snelste man. In de slotminuten begon het wat harder te druppelen. Verbeteringen zaten er zo niet meer in.

Achter Bottas en Verstappen was Pierre Gasly zodoende derde, voor het Ferrari-duo. Eerder in de sessie, die op een wat vochtige baan en met veel coureurs op intermediates begon, spinde Kimi Räikkönen in La Source. De Fin maakte het later nog wat bonter door bij de pitingang de muur te raken en zijn auto te beschadigen. Hij eindigde als zeventiende.

