Niet alleen Max Verstappen heeft dit weekend een speciale helm meegenomen voor de Grand Prix van België. Ook Mick Schumacher rijdt dit weekend met een andere helm, al zullen fans van Michael Schumacher het design wel herkennen.

Groots kondigden Schumacher of Haas het niet aan, maar bij Sky Sports kwam de helm van Mick voor de Belgische Grand Prix al even in beeld. Net na de start van de eerste vrije training op Spa-Francorchamps kwam Haas dan met de duidelijkere foto’s van de zeer bijzondere helm, die menig fan van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher meteen zal opvallen.

Mick rijdt namelijk met het design waarmee zijn vader dertig jaar geleden op Spa-Francorchamps zijn Formule 1-debuut maakte. Hij kreeg die kans in de schoot geworpen door de gevangenisstraf van Bertrand Gachot, coureur bij Jordan. In de Jordan 191 reed Schumacher zijn allereerste Formule 1-meters. Op Spa maakte hij direct indruk door zich als zevende te kwalificeren, al kwam er door een probleem met de koppeling al na enkele meters een einde aan zijn eerste race.

De helm is grotendeels wit en heeft de herkenbare Duitse vlag die Schumacher op zijn helm droeg. Uiteraard komt de helm wel met de hedendaagse sponsoring van Mick en Haas, maar het design is een exacte kopie van de helm van Michael Schumacher van 1991. Ook de iconische M. Schumacher op de zijkant mag dus niet ontbreken.