Max Verstappen vindt dat de Formule 1 moet kijken naar hoe het de problematiek rondom schade kan aanpakken, nu het budgetplafond van kracht is. Volgens hem mag het niet zo zijn dat als een coureur een crash veroorzaakt, de ander met schade zit en een extra motor moet pakken met een gridstraf tot gevolg: “Er moet misschien iets meer speling zijn.”

Het is een lang seizoen voor de coureurs en de teams, die spaarzaam om moeten gaan met hun onderdelen voor de 23 races die ze dit seizoen afleggen. Zo mogen teams slechts drie motoren ‘gratis’ gebruiken, zodra de vierde krachtbron in de bolide gezet wordt volgen er gridstraffen. Bovendien moeten de teams binnen het budgetplafond werken, waardoor elk beetje schade weer een klap voor het budget van het team is. Voor Red Bull lijkt een gridstraf dit seizoen onvermijdelijk, aangezien zowel Verstappen als Sergio Pérez aan zijn derde motor van het seizoen moet geloven. Verstappen vindt dat de Formule 1 moet kijken naar een andere manier om hiermee om te gaan.

“Het is zeker niet positief natuurlijk”, zegt Verstappen in gesprek met Nederlandse media, waaronder FORMULE 1. “Ik denk ook wel dat we daar in de toekomst naar moeten kijken, hoe je dat moet benaderen. Want het mag niet zo zijn dat als iemand tegen je aanrijdt, jij met schade zit en een extra motor moet pakken binnen reglement. Er moet misschien iets meer speling zijn. Je kan misschien zeggen als schade door een ander is veroorzaakt, dat je misschien toch iets kan. Zoals ook Ferrari in Hongarije heeft gehad. In de Formule E doen ze dat ook; als je schade hebt door een ander mag je het daar wel veranderen. Zeker met die regels voor de motoren en het budgetplafond”, aldus de Red Bull-coureur.

Verstappen is niet de eerste die naar deze problematiek kijkt. Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto had er zo zijn gedachten over. De Italiaan vindt namelijk dat het eerlijker moet nu met het budgetplafond. Hij stelde voor dat het team van de coureur die als schuldige aangewezen wordt bij een crash, de kosten moet ophoesten. Volgens Verstappen zou zo’n regel op een vlak al kunnen helpen. “Misschien dat mensen dan wel meer verantwoording nemen. Zeker in de eerste ronde, want dan weet je dat een impact kan zijn voor jezelf en je team”, aldus Verstappen.

