Max Verstappen verwacht dat Mercedes weer snel zal zijn op Spa-Francorchamps. De Nederlander wijst erop dat het circuit historisch gezien niet geweldig is voor Red Bull, maar het team heeft wel stappen gezet ten opzichte van de afgelopen jaren: “We hebben wel wat ingelopen qua topsnelheid.”

Verstappen vervolgt dit weekend zijn jacht op zijn eerste Formule 1-titel. Hij kijkt met twaalf races tegen een achterstand van acht punten aan ten opzichte van Lewis Hamilton. De intense strijd tussen de twee gaat weer verder op het Belgische Spa-Francorchamps, een circuit waar Red Bull de afgelopen jaren het heeft moeten afleggen tegen Mercedes – en in 2018 en 2019 tegen Ferrari. De laatste Red Bull-zege op Spa dateert van 2014, toen Daniel Ricciardo de race op zijn naam schreef. Ook dit jaar zal het weer lastig worden om Mercedes te verslaan, voorspelt Verstappen, al weet hij ook dat Red Bull stappen heeft gezet ten opzichte van vorig jaar.

“Ze waren heel snel in Hongarije en zullen dat hier weer zijn”, zegt Verstappen over Mercedes. “Dit is historisch gezien geen geweldige baan voor ons, door de lange rechte stukken. We hebben wel wat ingelopen qua topsnelheid, maar we zijn er nog niet helemaal. We moeten echter maar zien hoe het gaat, ook met oog op het weer. Er komt wellicht nog wel wat regen aan.” Of Verstappen de regen verwelkomt? “Voor mij maakt het niet uit of het droog of nat is.”

Nu de strijd tussen Red Bull en Mercedes zo intens is, moeten beide teams tot het uiterste gaan om als winnaars uit die strijd te komen. Verstappen heeft in ieder geval vertrouwen in zijn team. “We zijn erg positief, alleen gingen de laatste twee races niet zo goed, maar daar konden we niks aan doen. Ik ben positief, het team heeft er zin in om weer te beginnen. We hebben nog genoeg races te gaan. We zien wel hoe het gaat”, besluit Verstappen.

