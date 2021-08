Max Verstappen kijkt ernaar uit om aan zijn twee ‘thuisraces’ te beginnen. De Nederlander kan dit jaar op Spa-Francorchamps op steun van tienduizenden Nederlandse fans rekenen, maar volgende week volgt op Zandvoort een nog groter feest. De focus ligt nu echter op de race in Spa: “Ik heb nog niet in de simulator gezeten voor Zandvoort.”

Voorgaande jaren was Spa-Francorchamps de ‘thuisrace’ van Verstappen. Tienduizenden Nederlandse Formule 1-fans trekken jaarlijks naar het beroemde circuit in de Belgische Ardennen om hun favoriete coureurs aan te moedigen. Het circuit kleurde elke keer weer oranje. Dit jaar kan Verstappen echter genieten van twee ‘thuisraces’, aangezien hij volgende week naar Zandvoort trekt voor de Grand Prix van Nederland. De Nederlander kan niet wachten om naar Zandvoort te gaan.

Foto: BSR Agency

“Het is fijn om hier al zo veel oranjefans te zien”, zegt Verstappen. “Het is hoe dan ook al mijn favoriete circuit, dus ik geniet ervan om hier te komen. Het zal erg interessant zijn om de nieuwe Grand Prix in Nederland, in Zandvoort, te zien. De kwalificatie zal iets speciaals zijn op dat circuit. Het is al een coole baan in de Formule 3 en in de oude Formule 1-auto’s die ik bestuurde tijdens de showruns, dat was leuk. Maar met de auto’s van nu zal het een erg snelle baan zijn. Daarnaast zal al het oranje langs zo’n baan… Het is een historisch circuit. Ik kijk er natuurlijk naar uit, maar tot die tijd wil ik genieten van Spa”, aldus de Nederlander.

De Grand Prix van Nederland keert na 36 jaar terug op de Formule 1-kalender. De focus ligt voor Verstappen echter op komend weekend in België, waardoor het werk voor Zandvoort iets is achtergebleven. “Ik heb om eerlijk te zijn nog niet in de simulator gezeten voor Zandvoort”, zegt Verstappen in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1. “Het moet denk ik gewoon een beetje op gevoel gaan. Ik ben er nog niet echt mee bezig. Ik ben nu meer met Spa bezig, na het weekend leven we naar Zandvoort toe. Het is iets meer, niet gokken, maar je hebt geen heel goed beeld ten opzichte van andere circuits in hoe je er naartoe gaat. Maar na één training weet je wel ongeveer welke kant je op moet”, aldus Verstappen.

Spa-Francorchamps is dus het favoriete circuit van Verstappen, maar wat maakt het dan zo bijzonder? “Ik geniet van de snelle bochten in de Formule 1, in die bochten voel je pas hoe snel zo’n auto kan gaan. Daar komt ook nog het hoogteverschil bij. Voor mij zijn de langzame bochten het ergste in de Formule 1. Het is best saai en er is weinig grip. De meeste grip krijg je in de snelle bochten en daar heeft Spa er veel van”, oordeelt Verstappen.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.