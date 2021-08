Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, waarschuwt titelkemphanen Max Verstappen en Lewis Hamilton alvast om geen soortgelijk incident als op Silverstone te hebben op het snelle Spa. “Spa is wel next-level qua risico.”

In de F1 Nation-podcast wordt Hill vooruitlopend op het weekend op Spa gevraagd naar zijn gedachten over de strijd tussen Hamilton en Verstappen. De twee titelrivalen hebben dit jaar al een aantal aanvaringen gehad, met de clash in Copse op Silverstone natuurlijk de veruit meest controversiële daarvan.

Het beeld van Verstappen en Hamilton die op Spa op de eerste rij staan, en samen via La Source richting Eau Rouge en Les Combes gaan, doet elke Formule 1-fan ongetwijfeld watertanden. Zo ook F1 Nation-presentator Tom Clarkson. Al vraagt hij Hill of er geen gevaar is dat het in tranen eindigt. “Dat is iets waar je je zorgen om kan maken”, erkent Hill.

“Spa is weer een razendsnel circuit, net als Silverstone”, weet de wereldkampioen van 1996. “Max en Lewis hebben daarbij al wel bewezen dat ze er niet bang voor zijn op hoge snelheid met elkaar te vechten, maar Spa is wel next-level qua risico”, zo doelt Hill op hun botsing op Silverstone, en waarschuwt Verstappen en Hamilton voor Spa.

“Als ik wedstrijdleider Michael Masi was, zou ik zeggen: ‘luister jongens, heb respect voor deze baan. Dit is een van de snelste circuits waar we rijden. We willen hier geen onprettige incidenten hebben’. Want we hebben hier natuurlijk niet zo lang geleden in de Formule 2 een onprettig incident gehad”, doelt Hill op het verongelukken van Anthoine Hubert.

‘Druk erop bij Verstappen’

Volgens Hill, die zelf drie keer won op Spa, valt risico niet uit te sluiten op het Ardennencircuit. “Zeker als het nat is. Een regenrace op Spa is überhaupt niets voor mensen die niet sterk in hun schoenen staan.” Het weerbericht is wat dat betreft interessant. Er wordt namelijk een fris en nat weekend verwacht op Spa.

Wat het weer ook doet, Hill gaat er vanuit dat het er heet aan toegaat tussen Hamilton en Verstappen. Volgens de Brit zal vooral Verstappen erop gebrand zijn goed te scoren en kan de Nederlander er geen genoegen mee nemen achter Hamilton te finishen. “Want dan glipt de titel uit zijn handen.”

“Verstappen zal niet naar dit weekend kijken en denken: ‘ik moet punten pakken’. Nee, hij denkt: ‘ik moet weer winnen, en zorgen dat Lewis niet wint’. Dat is immers hoe je kampioen wordt. Er staat dus veel druk op”, stelt Hill, die verwacht dat Hamilton ‘als het echt moet’, eerder zal inbinden. “Ik denk echter dat we weer een geweldige race krijgen.”

