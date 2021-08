Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone weet wel op wie hij zijn geld zou zetten dit seizoen: Max Verstappen. Volgens de 90-jarige Ecclestone heeft Verstappen momenteel de betere auto, maar moet hij wel op zijn hoede blijven: “Hamilton heeft meer ervaring.”

De tweede seizoenshelft staat op het punt van beginnen na een zomerstop van drie weken. De coureurs en teams hebben kunnen genieten van de vrije tijd, maar moeten nu weer hard aan de slag voor de laatste twaalf races – mits de Formule 1 de kalender op 23 races weet te houden – van het seizoen. Lewis Hamilton gaat aan de leiding in het kampioenschap, al bedraagt het verschil met Max Verstappen slechts acht punten. Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft wel zo zijn favoriet voor de wereldtitel dit seizoen.

Foto: FIA

“Ik zou mijn geld op Verstappen zetten”, zegt Ecclestone in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Hij doet het goed en lijkt op dit moment de betere auto te hebben. Max zal races winnen die Lewis niet kan winnen en vice versa. Uiteindelijk kan het aantal fouten het verschil maken. Lewis heeft meer ervaring. Hij kent deze situatie. Het grootste risico voor Max is dat hij meer fouten kan maken”, analyseert de 90-jarige Brit.

Uiteraard krijgt Ecclestone ook vragen over het incident tussen Hamilton en Verstappen op Silverstone. Volgens Ecclestone had Verstappen het beter kunnen aanpakken, maar was het een lastige situatie. “In theorie wel, in de praktijk is het lastig”, antwoordt hij op de vraag of Verstappen niet beter had kunnen wachten en Hamilton dus later terug te pakken. “Als Lewis een keer vooraan had gestaan, had Max het moeilijk gehad. De Mercedes was sneller op de rechte stukken. Max zou op de strategie en zijn pitcrew moeten vertrouwen. Maar een snellere pitstop kun je niet plannen”, weet Ecclestone.

Voor het incident kreeg Hamilton een tijdstraf van tien seconden, die hij tijdens een pitstop inloste. Als het aan Ecclestone ligt had de zevenvoudig wereldkampioen een nog zwaardere straf gekregen. “Twintig seconden stop/go”, aldus de oud-Formule 1-baas.

