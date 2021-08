De Grand Prix van België zal een mijlpaal zijn voor Red Bull en Honda: de twee vieren daar namelijk hun vijftigste race samen. Red Bull-teambaas prijst de ‘buitengewone inzet en betrokkenheid’ van de Japanse motorleverancier: “Hierdoor bevinden we ons dit jaar in de positie om te strijden voor het kampioenschap.”

Red Bull maakte in 2018 bekend dat het de Renault-motoren zou inruilen voor de Honda, nadat zusterteam Toro Rosso lovend was over de krachtbron van de Japanners. Sindsdien heeft Honda wel enkele problemen gekend, maar door meerdere upgrades is de Honda-krachtbron een van de sterkste en vooral betrouwbaarste motoren van het veld geworden. Red Bull zal dit weekend in België de vijftigste race met Honda vieren. Dat zal groots gevierd worden, aangezien ze samen in die relatief korte tijd al elf zeges hebben gepakt.

“Onze relatie met Honda is sinds de start van de samenwerking in 2019 alleen maar sterker geworden”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. “We zijn enorm trots op ons gezamenlijke succes tot nu toe, met 11 overwinningen en 32 podiums uit 49 gestarte races. Spa zal onze vijftigste wedstrijd samen worden en dit is dan ook een mooi moment om terug te blikken op wat we hebben bereikt, voort te bouwen op dat succes en iedereen bij Honda te bedanken voor hun buitengewone inzet en betrokkenheid. Hierdoor bevinden we ons dit jaar in de positie om te strijden voor het kampioenschap”, aldus de Brit.

Honda: ‘Zijn van ver gekomen’

Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van Honda Racing, is onder de indruk van het snelle succes en kijkt ook terug op de samenwerking met Toro Rosso in 2018, die een belangrijke rol heeft gespeeld.

“In korte tijd hebben we in het hybride-tijdperk een aantal geweldige resultaten behaald: in 2019 scoorden we onze eerste overwinning in Oostenrijk en de eerste pole positie in Hongarije. In Bahrein pakten we in 2020 het eerste dubbele podium met Red Bull, en dit jaar hebben we vijf achtereenvolgende overwinningen geboekt.”

“Honda was al vier jaar terug in de Formule 1 voordat we met Red Bull in zee gingen. We hadden toen nog niet eens een podiumplaats behaald, dus we zijn van ver gekomen om nu samen met hen voor het kampioenschap te strijden. Dit is te danken aan het vele harde werk en de uitstekende communicatie van iedereen bij Honda en Red Bull. Aan de vooravond van onze vijftigste race wil ik Red Bull Racing bedanken voor hun open en eerlijke aanpak en het vertrouwen dat ze in ons hebben getoond. We hebben namelijk hetzelfde doel voor ogen. Daarnaast mogen we de bijdrage van de coureurs in die tijd niet vergeten.”

“Een andere belangrijke factor was onze uitstekende samenwerking met Scuderia Toro Rosso in 2018, die de basis legde voor de samenwerking met beide teams vanaf het volgende jaar. We zijn dan ook trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Er zijn nog maar een tiental races te verrijden voor Honda’s F1-project, maar we zullen allemaal zo hard mogelijk pushen om dit avontuur op een hoogtepunt af te sluiten”, besluit Tanabe.

