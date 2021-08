Motorleverancier Honda heeft met teleurstelling gereageerd op het nieuws dat de Grand Prix van Japan ook dit jaar niet doorgaat. Het is het laatste jaar van het Formule 1-project van Honda, wat het nieuws extra pijnlijk maakt: “We weten dat er veel fans waren die uitkeken naar het evenement.”

Honda stapt na dit seizoen uit de Formule 1 als motorleverancier. De Japanners keerden in 2015 weer terug in de Formule 1, waar het eerst aan een samenwerking begon met McLaren. Die relatie verliep zeer stroef, mede door het negatieve commentaar op de prestaties van de motor door Fernando Alonso. Sinds 2018 leverde Honda motoren aan Toro Rosso, waarna ook Red Bull in 2019 met de Honda-krachtbron ging rijden. De Japanse Grand Prix was de uitgelegen kans om op een mooie manier afscheid te nemen van de Formule 1, maar door die race gaat opnieuw een streep vanwege de coronapandemie. Dat leidt uiteraard tot teleurstelling bij Honda.

“We zijn als Honda met name teleurgesteld omdat dit het laatste jaar van ons Formule 1-project is en we weten dat er veel fans waren die uitkeken naar het evenement”, laat Honda in een verklaring weten. “Het seizoen 2021 stevent nu af op een spannende climax en we zullen ons best doen. We zullen tot het uiterste gaan om ons doel, het kampioenschap winnen, te bereiken nu het Honda Formule 1-project ten einde loopt. We hopen dat de fans ons blijven steunen.”

Het is voor het tweede jaar op rij dat de Japanse Grand Prix niet door kan gaan vanwege de coronapandemie. De Formule 1 staat nu voor een lastige uitdaging om de kalender alsnog zien op te vullen tot de 23 races die dit jaar op de kalender stonden. “De Formule 1 werkt nu aan de details van de herziene kalender en zal de laatste details in de komende weken bekendmaken”, liet de Formule 1 in een verklaring weten.

