De Grand Prix van Japan gaat ook dit jaar niet door, zo maakt de Formule 1 bekend. Het is de tweede keer op rij dat de Formule 1 Japan moet overslaan vanwege de coronapandemie.

De Grand Prix van Japan stond voor 10 oktober op de planning, maar de organisatie van de race op Suzuka meldt vandaag dat er opnieuw een streep gaat door de Formule 1-race. “Na discussies met de promotor en autoriteiten in Japan is door de Japanse overheid besloten om de race dit seizoen af te gelasten vanwege de lopende complexiteiten van de pandemie”, laat de Formule 1 in een verklaring weten. “De Formule 1 werkt nu aan de details van de herziene kalender en zal de laatste details in de komende weken bekendmaken.”

Lees ook: Brown over restant F1-kalender: ‘Heb veel verschillende scenario’s gehoord’

“De Formule 1 heeft dit jaar, net als in 2020, bewezen dat we ons kunnen aanpassen en oplossingen kunnen vinden voor de lopende onzekerheden en we zijn enthousiast over de belangstelling voor locaties om dit jaar en daarna Formule 1-evenementen te organiseren.”

De organisatie van de Japanse Grand Prix wilde pas na afloop van de Olympische Spelen in Tokio een besluit nemen over het al dan niet doorgaan van de Formule 1-race. De Japanners waren er al weinig op gesteld dat de Olympische Spelen dit jaar alsnog door zijn gegaan, aangezien de coronasituatie daar slecht is. Vorig jaar ging de race ook al niet door vanwege de coronapandemie.

Lees ook: Organisatie Braziliaanse Grand Prix wil race een week opschuiven

Het afgelasten van de Grand Prix van Japan is een domper voor Honda, dat na dit seizoen uit de Formule 1 trekt. Zij zullen dan niet nog één keer hun zeer geliefde thuisrace met de fanatieke Japanse fans kunnen aandoen.

Wat nu voor de kalender?

Het is nog maar de vraag wat voor gevolgen de afgelasting van de Japanse Grand Prix voor de 23 races tellende kalender zal hebben. Mogelijk organiseert het Amerikaanse Circuit of the Americas een double-header, maar ook daar staan nu de nodige vraagtekens achter aangezien de coronasituatie in de staat Texas, waar het circuit van Austin ligt, verergert. Ondertussen zou ook Qatar, waar de MotoGP elk jaar op het circuit van Losail rijdt, klaarstaan als invaller.

Lees ook: Circuit of the Americas hint naar mogelijke double-header

Bovendien is het nog maar de vraag of de Formule 1 naar Brazilië, Mexico en Turkije zal trekken. Die drie landen staan op moment van schrijven nog steeds op de ‘red list’ van het Verenigd Koninkrijk. Daardoor moet al het personeel dat uit het VK komt, wat het grootste deel van de paddock betreft, tien dagen in quarantaine bij terugkomst. Eerder was dat al reden voor de Formule 1 om de Turkse Grand Prix, de invaller van de Canadese Grand Prix, af te gelasten. De race op Istanbul Park kwam later alsnog op de kalender en staat gepland op 3 oktober.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.