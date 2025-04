Lewis Hamilton kwam in zijn derde race met Ferrari als zevende over de streep. Opnieuw een teleurstellend resultaat voor de zevenvoudig wereldkampioen, die zich in het rood nog maar zelden met de voorhoede heeft kunnen meten. Teamgenoot Charles Leclerc kwam ondertussen als vierde over de streep. Weinig verrassend, aldus Hamilton, die suggereerde dat zijn auto langzamer is dan die van Leclerc.

De weinig verheffende seizoensstart van Hamilton – op een enkele sprintoverwinning in Shanghai na – zette zich voort tijdens de GP van Japan. De 40-jarige Brit had zichtbaar moeite om meer te maken van een, naar eigen zeggen, matige zevende plaats. Teamgenoot Charles Leclerc deed betere zaken; hij tekende voor ‘best of the rest’ door achter winnaar Max Verstappen en het McLaren-duo als vierde te finishen.

Na afloop verklaarde Hamilton dat zijn auto “ondermaats presteert”. “Ik hoop echt dat we tijdens de volgende GP in Bahrein wat positieve veranderingen zullen zien”, vervolgde hij. “Tijdens de eerste drie races ontstond er – door bepaalde elementen – een tekort ten opzichte van de auto in de garage naast mij. Dat is natuurlijk wel goed om te weten. Met wat ik had, is dit het beste resultaat dat ik kon behalen.”

Aanpassingen aanstaande

Hamilton gaf aan dat zijn Ferrari in aanloop naar de GP van Bahrein mogelijk wordt aangepast. “We hebben iets gevonden aan de auto dat in de laatste drie races ondermaats presteerde”, onthulde hij. “Ik hoop echt dat ik betere resultaten kan behalen als dat is opgelost. Ik verlies iets meer dan een tiende per ronde door het probleem dat we hebben. Hopelijk is dat bij de volgende race verholpen.”

Teambaas Fred Vasseur viel Hamilton later in de rede en schreef het prestatieverschil toe aan een andere afstelling van de SF-25. “We zijn nog steeds bezig met het verkennen van de nieuwe auto en slaan verschillende richtingen in om de coureurs tegemoet te komen”, reageerde de Fransman. “Bahrein zal heel andere resultaten opleveren – vorige maand hebben we daar natuurlijk al drie dagen kunnen testen.”

