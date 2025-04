Lewis Hamilton beleeft niet de droomstart bij Ferrari waarop vooral de tifosi hadden gehoopt. De zevenvoudig wereldkampioen reed tijdens de Grand Prix op Suzuka zelfs in niemandsland. De Ferrari-coureur zorgde wel voor de enige echte inhaalactie in de race, en pakte zo de zevende plek af van rookie Isack Hadjar, maar zag zijn oude team Mercedes bij hem wegrijden.

Het leed van Ferrari werd ook in Suzuka niet verzacht. De Scuderia beleven al de slechtste seizoenstart in tijden, en konden ook in Japan wederom geen echte bedreiging vormen voor de andere topteams. Charles Leclerc reed zestien seconden achter winnaar Max Verstappen als vierde op de finishlijn, terwijl Lewis Hamilton niet hoger kwam dan plek zeven, achter de Mercedessen.

Snellere Mercedessen

“De Mercedessen zijn sneller dan ons”, concludeert Hamilton na de race. “Dat is waarom ze zo dicht bij Charles konden komen.” George Russell eindigde met een ruime seconde achterstand op plek vijf achter de Monegask. Kimi Antonelli volgde op de zesde plaats. De zevenvoudig wereldkampioen zag zijn Mercedes-opvolger aan de horizon verdwijnen.

LEES OOK: Hadjar rijdt voor het eerst in de punten: ‘Jammer dat Lewis aan mij voorbijkwam’

“Toen ik achter Antonelli reed, was hij gewoon zoveel sneller op sommige gedeeltes van het circuit. Ik kon hem gewoon niet volgen. Ik haalde echt het maximale uit mijn auto vandaag. Er zat niks meer in.” Net als Oscar Piastri is Hamilton van mening dat de uiteindelijke race-uitslag eigenlijk al in de kwalificatie op zaterdag werd bepaald. “Gezien de prestaties van de achterkant van de auto, was de kwalificatiepositie cruciaal. Ik denk dat ik waarschijnlijk zou zijn ingehaald door de Mercedessen als ik verder naar voren was gestart.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.