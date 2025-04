Oscar Piastri heeft er vrede mee dat er niet meer dan een derde plaats in zat tijdens de race op Suzuka. De Australiër kwam op het eind nog heel dicht bij zijn teamgenoot Lando Norris op plek twee in de buurt, maar kon de Brit uiteindelijk niet inhalen. De McLaren-coureur concludeert dat daarom de race eigenlijk op de zaterdag al is gewonnen door Max Verstappen. Piastri lijkt ook te berusten in dat McLaren hun twee coureurs niet liet omruilen.

De Australiër begon net als zijn collega’s voorzichtig aan de Japanse race, en reed in de eerste fase van de Grand Prix op de derde plek rond. McLaren besloot vervolgens om Piastri in ronde 21 als eerst te laten pitten, maar de coureur kwam wederom achter Norris op plek drie terecht. In de laatste fase kwam Piastri wel heel erg dicht bij zijn teamgenoot in de buurt, maar McLaren besloot niet om de twee van plek te laten ruilen. De Australiër moest daarom genoegen nemen met de derde plaats.

Piastri kwam daarmee tijdens de race niet verder dan zijn startplek. “Het tempo was heel erg goed, ik kwam ook dicht bij (Norris, red.) een paar keer en probeerde hem uit te dagen”, blikt een iets sombere Piastri na de race terug. “Maar baanpositie op Suzuka is zo belangrijk. Daarom was gisteren eigenlijk de dag dat (Verstappen, red.) de race al won. Ik heb niet goed genoeg mijn best gedaan, dus ik ben daarom wel blij met een podiumplaats. Er waren toch nog wel wat positieve punten aan dit weekend, het tempo was geweldig. Volgende keer moet ik ervoor zorgen dat ik mij in een betere positie bevind om het tempo ook echt te gebruiken.”

Team orders?

McLaren besloot om Piastri al vroeg te laten pitten, een tactiek van het team om de opmars van de coureurs achter de Australiër te stuiten. “Ik zal nog met het team praten over wat precies hun plan daar was.” Over het besluit om Piastri en Norris uiteindelijk niet om te laten ruilen, is de coureur kort van stof. “Er was niet zo veel discussie over. Ik had een goed tempo, en als ik de juiste baanpositie had, had ik achter Max kunnen aangaan. Ik vroeg gewoon of het kon (een ruil met Norris, red.), en dat was het eerlijke antwoord.”

