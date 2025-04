Een foutloze race in Japan heeft Max Verstappen zijn eerste overwinning van het seizoen opgeleverd. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull, die ook de vorige drie edities in Suzuka op zijn naam had geschreven, weet rivaal Lando Norris van start tot finish achter zich te houden. Alleen in de pitlane hebben de twee het even met elkaar aan de stok.

In de WK-stand is Max Verstappen leider Lando Norris tot op één punt genaderd. Achter Verstappen en Norris legt Oscar Piastri beslag op de derde plaats. Verstappens nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda blijft buiten de punten. Hij eindigt voor eigen publiek in een verder weinig enerverende aflevering van de Japanse GP als twaalfde.

Hierbij, de GP van Japan in vogelvlucht:

RONDE 1/53: Na zijn sensationele pole op zaterdag is Max Verstappen bij de start goed weg. De auto’s van Verstappen aan de buitenzijde en Norris aan de binnenzijde staan op de grid een fractie naar elkaar gedraaid. De viervoudig wereldkampioen maakt geen fout en slaat in de eerste ronde al een gat van bijna een seconde.

RONDE 7/53: Verstappen heeft inmiddels een gat geslagen van twee seconden richting Norris achter hem. Norris’ teamgenoot Oscar Piastri rijdt op P3, maar valt zijn teamgenoot vanzelfsprekend niet aan in deze fase van de race. Sowieso weinig duels op de baan verder.

Verstappen en Norris samen in de pits

RONDE 22/53: Max Verstappen en Lando Norris duiken samen de pits in. De pitstop van Norris is sneller, maar hij komt net tekort om Verstappen te verschalken. Bij het uitrijden van de pits belandt Norris op het gras, met Verstappen iets voor hem. Beide coureurs tonen hun onvrede over de boordradio. Verstappen komt in P4 terug op de baan, Norris in P6, achter Alexander Albon.

RONDE 27/53: De wedstrijdleiding geeft aan dat er geen straffen worden opgelegd voor het incident in de pitlane tussen Verstappen en Norris. Momenteel rijden ze op P3 en P4 met een onderlinge marge van zo’n 2,5 seconden, achter Kimi Antonelli (op mediums) en Lewis Hamilton (harde banden) die echter nog naar binnen moeten voor hun eerste stop.

RONDE 36/53: Verstappen leidt soeverein, met nog 1,5 seconde voorsprong op Norris, en krijgt het bericht over de boordradio dat hij mag pushen. Verder gebeurt er weinig spectaculairs op de baan. Top-10 vooralsnog: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hamilton, Hadjar, Albon en Bearman.

Piastri dringt aan bij Norris

RONDE 42/53: Achter Lando Norris begint zijn teamgenoot Oscar Piastri steeds meer aan te dringen. De Australiër zit inmiddels binnen DRS, in de slipstream. Wat doet McLaren? Het verschil tussen Verstappen en Norris blijft stabiel, zo’n anderhalve seconde. Verstappens teamgenoot Tsunoda rijdt overigens op P12.

RONDE 48/53: Norris lijkt iets meer snelheid te vinden en weet het gat met Verstappen te verkleinen, maar ook Piastri zet de druk er vol op bij Norris. Om P5 ziet Russell zijn teamgenoot Antonelli in de spiegels verschijnen.

RONDE 53/53: Max Verstappen komt geen moment serieus in de problemen en weet Norris de gehele race buiten DRS-afstand te houden. Hij boekt overtuigend zijn eerste zege van het seizoen, in een auto die niet de snelste is. Als coureur maakt hij echter andermaal het verschil. Niet voor het eerst, niet voor het laatst.

Top-10: Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hamilton, Hadjar, Albon, Bearman.

De volgende race is komend weekend, in Bahrein.

Uitslagen

