Fernando Alonso is lovend over Max Verstappen en verwacht dat hij tot het einde kan meestrijden om de wereldtitel, maar vreest een identieke titeluitkomst als in 2012. De Spanjaard streed dat jaar tot de laatste race mee om de wereldtitel in de ‘derde, vierde snelste auto’, maar werd uiteindelijk tweede. “Ze moeten de auto verbeteren.”

Max Verstappen maximaliseerde met de poleposition en overwinning in de Grand Prix van Japan, waardoor de viervoudig wereldkampioen zijn titelrivaal Lando Norris tot op slechts één punt naderde. Nadat Verstappen, tegen alle verwachtingen in, zijn RB21 op poleposition zette op Suzuka, verscheen er een glimlach op het gezicht van Fernando Alonso. “Alleen hij kan dit. Het was een magisch moment”, zei hij voor de camera van Viaplay.

Alonso ziet overeenkomsten tussen dit seizoen en 2012. In dat jaar eindigde de Spanjaard, rijdend voor Ferrari, als runner-up in het kampioenschap met 278 punten. Slechts drie punten scheidden hem van Sebastian Vettel, die in de Red Bull voor het derde jaar op rij kampioen werd. “Ik ben er geweest. Ik heb gevochten voor het wereldkampioenschap met de derde, vierde snelste auto”, aldus Alonso tegenover de aanwezige media op Suzuka. “Uiteindelijk won Vettel en ik ben bang dat Max hetzelfde kan overkomen. Tot nu toe doet hij het goed en houdt hij het kampioenschap levend, maar ik denk dat ze de auto moeten verbeteren om echt op de lange termijn voor het kampioenschap te kunnen vechten.”

Lang seizoen

Alonso voorspelt dat Verstappen, zelfs met een minder competitieve auto, in staat is om tot het einde van het seizoen mee te strijden voor de wereldtitel. “Hij heeft er vier gewonnen, dus hij kan vechten met een iets minder competitieve auto. Ik denk dat mensen niet beseffen hoe moeilijk het is om elk weekend perfect te maken. En hij doet het tot nu toe”, is hij lovend.

Of Verstappen daadwerkelijk de wereldtitel kan veroveren, durft Alonso niet met honderd procent zekerheid te zeggen. Hij vermoedt dat het een lang seizoen voor de Nederlander zal worden. “Zoals ik al zei, het doet me op een bepaalde manier denken aan 2012. Toen mijn auto niet zo goed was en we vochten voor het kampioenschap. Ik hoop het voor hem dat hij het wint, maar het zal moeilijk worden.”

