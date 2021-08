Mogelijk wordt het Circuit of the Americas in Austin, Texas, dit seizoen het toneel van niet één, maar twee races. De organisatie van de Grand Prix hint naar een tweede race via een aanmeldformulier.

“Meld je aan om als eerste geïnformeerd te worden over een mogelijk tweede F1-raceweekend”, staat er boven het aanmeldformulier. Fans kunnen daar aangeven of ze geïnteresseerd zijn in kaarten voor de race. Mochten ze al tickets hebben voor de Amerikaanse Grand Prix, kunnen zij aangeven dat zij wel geïnteresseerd zijn in het bijwonen van een tweede raceweekend.

Foto: BSR Agency

Ook op de website van F1 Experiences, waar fans speciale pakketten voor een raceweekend kunnen kopen, stond er onlangs nog een ‘Texas Grand Prix’ vermeld. Dat zou dan de naam zijn in het geval dat er twee races op het circuit komen. Dat gebeurde in Oostenrijk bijvoorbeeld al toen de race op de Red Bull Ring de naam ‘Grand Prix van Stiermarken’ droeg. Die pagina is inmiddels weer aangepast.

Het Circuit of the Americas lijkt dus te hinten naar een tweede race, al is dat nog niet zeker. Wel lijkt het er dus op dat ze al aan het onderhandelen zijn met de Formule 1 over een double-header op Amerikaans grondgebied. Dat het circuit wel oor heeft naar twee races, is niet zo vreemd. Het circuit werd vorig jaar overgeslagen vanwege het coronavirus en sloot daarop ook voor een tijdje haar deuren. Twee Formule 1-races zouden de geldkas van het circuit een flinke boost geven.

Vervanger voor Japanse Grand Prix

De Amerikanen lijken zich zo voor te bereiden om de Japanse Grand Prix te vervangen. De Japanners waren er eigenlijk al weinig op gesteld dat de Olympische Spelen dit jaar alsnog door zijn gegaan, aangezien de coronasituatie daar niet al te best is. Na die Olympische Spelen zal het land een besluit nemen over de race op Suzuka, meldden meerdere bronnen aan FORMULE 1.

De Japanse Grand Prix staat voor 10 oktober op de kalender. Twee weken later moet het Formule 1-circus naar de Verenigde Staten trekken. Mocht de race in Japan niet doorgaan, zou de Texaanse Grand Prix voor de Amerikaanse Grand Prix gevoegd kunnen worden, gevolgd door de Grand Prix van Mexico een week later.

