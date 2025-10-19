De Grand Prix van de Verenigde Staten staat nog tot en met 2034 op de Formule 1-kalender. Dat maakt de koningsklasse op zondag, vlak voor de 2025-editie van de Amerikaanse race, bekend. De Formule 1 stelt zo, in haar eigen woorden, het evenement ook voor de lange termijn veilig.

De Grand Prix op het Circuit of the Americas (COTA) in de Amerikaanse staat Texas staat al sinds 2012 op de kalender, en is daarmee de oudste Grand Prix van de huidige drie races in de Verenigde Staten. Naast in Austin wordt er tegenwoordig ook in Miami, Florida, en Las Vegas, Nevada, geracet. Lewis Hamilton heeft het record voor meeste zeges op COTA in handen. Maar liefst vijf keer zegevierde de Brit er. Max Verstappen won tussen 2021 en 2023 drie edities van de Amerikaanse GP achter elkaar.

‘Een echt hoogtepunt voor fans’

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij dat de koningsklasse de komende negen seizoenen nog naar COTA afreist. “Sinds 2012 is de Grand Prix van de Verenigde Staten steeds populairder geworden, en ik wil de stad Austin en Travis County (de gemeente in Texas waar COTA ligt, red.) bedanken voor hun gastvrijheid”, zegt de Italiaan in het officiële persbericht. “Elk jaar is het evenement op het Circuit of The Americas een echt hoogtepunt voor fans, coureurs en teams, en trekt het honderdduizenden gepassioneerde supporters die komen kijken naar de spannende actie op het circuit en genieten van de levendige energie van het circuit en de stad.”

