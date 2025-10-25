McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich geen zorgen over een herhaling van het tegenvallende weekend van Oscar Piastri in Austin. De Australiër voelde zich het hele weekend op het Circuit of the Americans niet senang in de MCL39, en zag hierdoor hoe het gat naar zowel Lando Norris als Max Verstappen in het kampioenschap slonk. Volgens Stella leert Piastri echter ‘razendsnel’: ‘Zijn kracht is zeker dat zodra hij iets ziet wat hij beter kan doen, hij zich enorm snel verbetert.’

Oscar Piastri beleefde in Austin een tegenvallend weekend. De kampioenschapsleider kwam tijdens de sprintrace op de zaterdag niet verder dan de openingsbocht na een kettingbotsing met Nico Hülkenberg en teamgenoot Lando Norris. Een etmaal later finishte de Australiër nog maar net in de top-vijf. Piastri gaf zelf al aan zich niet comfortabel te voelen op het Circuit of the Americas, en ook teambaas Andrea Stella is ervan overtuigd dat er geen structurele problemen bij de Australiër zijn.

“Ik denk dat het tweeledig is”, analyseert Stella in Mexico. “Als we kijken naar de laatste vier races, dan is het duidelijk dat we meer hadden kunnen doen. En dat geldt niet alleen voor Oscar. Dat geldt ook voor Lando, mijzelf en het hele team. We hadden het iets beter kunnen doen. Tegelijkertijd zijn circuits als Austin vrij unieke circuits waar je zeer weinig grip hebt en er geen ‘graining’ op de banden plaatsvindt. Je kunt de banden slijten en ze werken nog steeds.”

Kampioenschapsleider

Piastri is met nog maar zijn derde seizoen in de Formule 1 bezig, en volgens Stella kan de jonge coureur daarom ‘vliegensvlug’ van zulke tegenvallende weekenden leren. “Hij is relatief jong als Formule 1-coureur”, verklaart de Italiaan. “En zijn kracht is zeker dat zodra hij iets ziet wat hij beter kan doen, hij zich razendsnel verbetert. Hij begreep dat hij onder de omstandigheden in Austin iets anders had kunnen rijden. Hij snapt het. De volgende keer dat we in dezelfde situatie terechtkomen, zal hij het anders doen. Het hoort bij de ontwikkeling van een coureur, en dat is ook de reden waarom hij, ondanks zijn jonge leeftijd, aan de leiding staat in het kampioenschap. Hij begrijpt het, hij verwerkt het, hij leert ervan.”

