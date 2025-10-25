Max Verstappen blikt terug op de indrukwekkende ommekeer bij het team van Red Bull dit seizoen. De viervoudig wereldkampioen vertelt wat er anders is binnen de renstal sinds de komst van Laurent Mekies, al durft hij het recente succes niet alleen maar aan de Fransman toe te schrijven. Verstappen reist momenteel ieder weekend wel met een ‘aangenamer gevoel’ naar de circuits af, en is vastbesloten om tot het einde met de McLaren-coureurs om de wereldtitel te strijden: ‘Maar als we het dan niet halen, ga ik niet in een hoekje zitten janken.’

Na drie zeges in vijf Grands Prix sinds de zomerstop mengt Max Verstappen zich steeds meer in de titelstrijd. Het gat tussen de viervoudig wereldkampioen en kampioenschapsleider Oscar Piastri is inmiddels zelfs geslonken tot veertig punten. De ommekeer bij het Oostenrijkse team dit seizoen begon na de aanstelling van Laurent Mekies als nieuwe teambaas. De Fransman hanteert een andere aanpak binnen het team dan voorganger Chrisitan Horner, en volgens Verstappen werpt deze zijn vruchten af.

Daarnaast wordt er binnen de renstal de laatste maanden meer naar de Nederlandse coureur geluisterd, zo onthult hij aan De Telegraaf. “Het is niet zo dat ik per se meer doe”, steekt Verstappen van wal. “Laat ik het zo zeggen: er wordt misschien iets meer naar mij geluisterd. Of meer met mij gecommuniceerd. Ook van ’bovenaf’. En dat we de laatste tijd beter presteren komt niet door één persoon. Daar heeft het hele team invloed op. Er is een andere filosofie, als je kijkt naar het vinden van de juiste afstelling. En bijvoorbeeld de nieuwe vloer die werd geïntroduceerd in Monza heeft een positieve impact gehad.”

Rustig vaarwater

Toch durft Verstappen het recente succes niet alleen maar aan de komst van Mekies toe te schrijven. “Dat kun je onmogelijk zeker weten”, antwoordt Verstappen op de vraag of de teambaaswissel bij Red Bull achter de ommekeer zit. “Maar ik ben gewoon heel blij met hoe alles nu loopt in het team. Niet alleen met Laurent, maar met heel Red Bull Racing.”

Volgens de wereldkampioen zit het team namelijk weer in rustig vaarwater. “En ook de hele verstandhouding tussen de aandeelhouders in Oostenrijk en Thailand. Iedereen zit op dezelfde golflengte. Voor zo’n groot merk en raceteam is dat heel belangrijk. Veel mensen wisten dat het niet goed ging, maar het is niet altijd even makkelijk om het op te lossen. Ik ga nu zelf ook met een aangenamer gevoel naar het circuit toe. Maar de resultaten en het feit dat ik een meer competitieve auto heb, dat helpt ook wat dat betreft.”

McLaren

Met zijn ‘competitievere auto’ zet Verstappen steeds meer de druk op het team van McLaren, dat nog altijd hoopt een eerste wereldtitel voor een van haar coureurs te pakken. “Het is prima om de druk er een beetje op te zetten, hè”, verwijst Verstappen naar de driestrijd. “Mijn mentaliteit blijft hetzelfde en ik weet dat alles perfect moet gaan tot aan het einde. Dat gaan we proberen. Als we het halen, is het ongelooflijk. Zo niet, dan niet. Dan ga ik niet in een hoekje zitten janken. Dan moet je gaan analyseren waar het mis is gegaan. Dat is heel duidelijk: dat zijn de eerste veertien wedstrijden van dit seizoen geweest. Maar dat we nog in de race zijn, is heel speciaal en eigenlijk al een overwinning op zich.”

