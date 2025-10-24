Red Bull krijgt tijdens de GP van São Paulo een opvallende nieuwe sponsor – het Formule 1-team bevestigde donderdag dat het een deal heeft gesloten met McDonald’s. Het is een primeur voor de renstal; nooit eerder mengde de fastfoodgigant zich in de koningsklasse van de autosport. Gedurende het raceweekend in Brazilië prijkt het wereldberoemde logo – de zogeheten Golden Arches – op de halo’s van Max Verstappen en Yuki Tsunoda.

Het team van Red Bull spreekt zelf van een ‘historische’ en ‘unieke’ samenwerking. Behalve dat het logo op de auto’s verschijnt, zal in verschillende McDonald’s-filialen in Brazilië Red Bull op de menukaart komen te staan. Bovendien wordt de drive-through van één vestiging omgetoverd tot een Formule 1-pitstraat, zodat fans hun burgers kunnen bestellen in een echte pitstop-setting. Naar verluidt is de samenwerking ontstaan in 2024, toen voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez nog een persoonlijke sponsordeal had met McDonald’s.

Promotieactiviteiten

Het team hintte tevens op diverse promotieactiviteiten op en rond het circuit van Interlagos. Voorlopig gaat het om een tijdelijke samenwerking – Red Bull en McDonald’s hebben een overeenkomst getekend voor acht weken. Gabriel D’Angelo Braz, marketingdirecteur van Red Bull in Brazilië, reageerde enthousiast. “Deze samenwerking is enorm bijzonder voor ons”, zei hij. “Twee merken waar mensen wereldwijd van houden, komen samen om producten aan te bieden waar het publiek dol op is.”

“We hebben het over iconische merken die onvergetelijke momenten willen creëren voor hun klanten”, voegde hij eraan toe. “Deze samenwerking is daar het bewijs van. Onze missie is om mensen vleugels te geven, en onze activiteiten tijdens de GP van São Paulo bewijzen dat opnieuw. Het publiek staat een geheel nieuwe beleving te wachten, met exclusieve ervaringen in grote McDonald’s-restaurants.”

