Oscar Piastri onthult dat McLaren de repercussies voor Lando Norris alweer heeft laten vallen. De Brit kreeg de ‘repercussies’ voor het contact met teamgenoot Piastri tijdens zijn inhaalactie in de openingsbochten van de GP Singapore. In Mexico-Stad staan echter beide McLaren-coureurs met een ‘schone lei’ aan de start, en gaat de focus weer op de aanhoudende titelstrijd waar ondertussen ook Max Verstappen zich in mengt. “Zijn vorm sinds Monza kwam zeker als een verrassing”, aldus Piastri.

Oscar Piastri werd afgelopen april de eerste Australische kampioenschapsleider sinds zijn manager Mark Webber in 2010. De uit Melbourne afkomstige coureur heeft sindsdien zijn leiding ook niet meer afgestaan, al is het gat naar naaste achtervolgers Lando Norris en Max Verstappen sinds de zomerstop wel geslonken. Vooral de opmars van de viervoudig wereldkampioen verbaast ook Piastri.

“Maar volgens mij was het voor iedereen een verrassing”, voegt de McLaren-coureur eraan toe in de persconferentie in Mexico-Stad. “De vorm die hij sinds Monza heeft, kwam zeker als een verrassing. Eerder dit jaar had hij tijdens sommige races deze vorm ook al, maar er waren ook zeker mindere periodes. Dat zijn vorm nu zo consistent goed is, dat is wel een verrassing. Geen enorm grote verrassing, maar hij is zeker sneller terug in de titelstrijd gekomen dan verwacht.”

Kijkt Piastri nu dan ook nog beter in zijn achteruitkijkspiegels naar de naderende wereldkampioen? “Ik denk niet echt (over de opmars van Verstappen, red.) na. Hij presteert consistent en was ook in Austin erg sterk. Maar het levert voor mij niks op om mij daar druk over te maken. Door ieder weekend het meeste uit mezelf, het team en de auto te halen, kan ik het kampioenschap winnen. De focus verleggen op iemand anders gaat me niet helpen. Hij verandert daarom mijn aanpak niet.”

Geen repercussies meer voor Norris

Het speelveld tussen de twee McLaren-coureurs is in ieder geval ook weer gelijk voor de laatste vijf Grands Prix, onthult Piastri. Na de GP Verenigde Staten heeft McLaren namelijk de ‘repercussies’ voor Norris voor zijn inhaalactie tijdens de GP Singapore weer laten vallen. McLaren lichtte niet toe wat die consequenties voor de Brit precies inhielden. “Wat er gebeurde in de sprint in Austin (de botsing in de openingsbocht, red.) was gedeeltelijk mijn fout”, trekt Piastri het boetekleed gedeeltelijk aan. “We beginnen daarom beide met een schone lei. De repercussies voor Lando zijn verwijderd.”

