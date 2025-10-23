Voormalig wereldkampioen Damon Hill geeft zijn visie op de titelstrijd binnen McLaren tussen Lando Norris en WK-leider Oscar Piastri. Volgens Hill speelt vooral de mentale druk een grote rol nu het kampioenschap de slotfase in gaat.

Oscar Piastri leidt momenteel het wereldkampioenschap, maar Norris zit slechts 14 punten achter hem. Intussen heeft Max Verstappen de achterstand sinds de zomerstop teruggebracht van 104 naar 40 punten. Hill benadrukt dat die laatste fase daarom zwaar kan zijn voor Piastri.

“Ik denk dat Norris de last een beetje van zich heeft afgeworpen, omdat het leek alsof Oscar het kampioenschap in zijn broekzak had zitten”, zei de voormalig wereldkampioen tegenover RN365. “Norris moest mentaal al accepteren dat hij het misschien niet zou winnen, terwijl Piastri nu juist degene lijkt te zijn die begint te zweten en onder de hoge verwachtingen wat druk voelt.”

LEES OOK: Wolff strijdvaardig richting Mexico: ‘Het wordt een strijd tot aan de finishvlag in Abu Dhabi’

Hill wijst erop dat het voor beide coureurs nieuw is. “Geen van beiden heeft ooit een wereldkampioenschap gewonnen, en als je ’s avonds in bed ligt en denkt aan de mogelijkheid om wereldkampioen te worden, gaat dat echt door je hoofd spelen.” Met een knipoog wees hij op de extra druk die McLaren voelt: “McLaren zal zich afvragen: ‘Jongens, we hebben een klein probleem, want misschien winnen we het kampioenschap niet, en dat willen we natuurlijk heel graag.’”

Strijd om koppositie

De Britse renstal heeft sinds 1989 niet meer zowel de eerste als tweede plek in het coureurskampioenschap bezet, maar Hill waarschuwt dat die voorsprong kwetsbaar is geworden. “In deze sport moet je altijd rekening houden met het onwaarschijnlijke, want het gebeurt nu eenmaal.” Met nog vijf Grands Prix en twee sprintraces te gaan, is de titelstrijd nog volop in beweging. Dit weekend staat de GP van Mexico-Stad op het programma. Of McLaren zich dan kan revancheren, zal moeten blijken.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.