Mercedes-teambaas Toto Wolff reist strijdvaardig af naar Mexico-Stad. Zijn beide coureurs, George Russell en Andrea Kimi Antonelli, beleefden in Austin nog een tegenvallend raceweekend, maar Wolff wil op het Autódromo Hermanos Rodríguez het tij voor de Zilverpijlen keren. Zeker omdat Ferrari en Red Bull het Duitse team op de hielen zitten in het constructeurskampioenschap. ‘Het wordt een strijd tot aan de finishvlag in Abu Dhabi’, voorziet Wolff.

Een zesde plaats voor George Russell en een dertiende plaats voor Andrea Kimi Antonelli. Meer zat er niet in voor Mercedes tijdens de afgelopen GP Verenigde Staten. Het is een groot verschil met de Grand Prix daarvoor, toen diezelfde Russell nog zegevierde op de straten van het Marina Bay Street Circuit in Singapore. Toch houdt Mercedes voor de komende vijf races de moed erin.

“Nog vijf races te gaan. Slechts tien punten scheiden de tweede van vierde plaats in het constructeurskampioenschap”, begint Mercedes-teambaas Toto Wolff in de voorbeschouwing op de GP Mexico. “We hebben een slecht resultaat behaald in Austin en onze rivalen hebben terrein op ons gewonnen. We hebben echter de kans om dit weekend in Mexico meteen terug te komen.” Lewis Hamilton won voor het laatst in 2019 voor Mercedes in de Mexicaanse hoofdstad.

‘Strijd tot eind van het seizoen’

Met zo’n klein verschil tussen de teams van Mercedes, Ferrari en Red Bull in het constructeurskampioenschap, voorspelt Wolff een spannende slotfase voor het 2025-seizoen. “Het wordt een strijd tot aan de finishvlag in Abu Dhabi en daar kijken we naar uit”, vervolgt de Oostenrijker. “Mexico-Stad biedt een unieke uitdaging. De grote hoogte belast de remmen en de krachtbron aanzienlijk, terwijl de ijle lucht een hoge downforce-afstelling vereist.”

Net als vele andere teams heeft ook Mercedes besloten om in de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez een rookie in de W16 te plaatsen. Russell staat hierdoor een uurtje langs de zijlijn. “Onze reservecoureur Fred Vesti zal in de auto zitten voor VT1 en daarmee zijn tweede rookie-sessie van dit jaar voltooien. Hij zal een bijdrage leveren aan ons programma, zoals hij dat elke keer doet als hij in de auto zit. Het deelnemersveld is sterk, maar we hebben goede hoop op een sterke prestatie, sterker dan we in Texas hebben neergezet”, besluit Wolff strijdvaardig.

