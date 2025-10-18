In aanloop naar de GP van de Verenigde Staten werd duidelijk dat Lando Norris alsnog ‘bestraft’ wordt voor de touché met Oscar Piastri in Singapore. De Brit passeerde zijn teamgenoot in de openingsronde, maar daarbij kwam het tot contact tussen beide McLarens – een doodzonde volgens de beruchte papaja-regels. Volgens CEO Zak Brown zal Norris de komende tijd te maken krijgen met ‘sportieve repercussies’, al blijven de details binnen het team.

De chaos rond McLaren houdt aan na het incident in Singapore. Beide coureurs bevestigden donderdag al dat er ‘repercussies’ zijn voor Lando Norris, die zichzelf verantwoordelijk achtte voor de botsing. Tijdens de eerste vrije training in Austin lichtte McLaren-CEO Zak Brown de gevolgen voor Norris toe. “Begin dit jaar hebben we de manier waarop we willen racen gedefinieerd”, zei hij, doelend op de papaja-regels. “Nu zal er een kleine sportieve impact gelden vanwege wat er is gebeurd.”

“Laten we gewoon verder gaan”, vervolgde hij optimistisch. “De coureurs voelen zich op hun gemak en kunnen vrij racen. We hebben marginale maatregelen genomen, passend bij het incident. Uiteindelijk was het slechts een race-incident aan het begin van een GP op een licht natte baan. Het was niet opzettelijk. De gevolgen zijn beperkt en zullen waarschijnlijk nauwelijks opvallen.”

‘Dat is niet hoe McLaren wil racen’

Brown benadrukte dat McLaren altijd contact tussen Norris en Piastri wil vermijden. “We evalueren elke race”, lichtte hij toe. “In dit geval raakten Lando en Oscar elkaar licht. De start van een Formule 1-race is nu eenmaal hectisch, en het was geen opzettelijke actie. Dat neemt niet weg dat we botsingen willen voorkomen. Lando en Oscar begrijpen dit volledig, en dat is wat telt.”

LEES OOK: Norris over ‘repercussies’ na Singapore: ‘Achtervolgen me de rest van het seizoen’

“Natuurlijk willen we transparant zijn tegenover onze fans”, voegde Brown eraan toe. Hij bevestigde nogmaals dat beide coureurs een eerlijke kans krijgen om voor het kampioenschap te strijden. “We kiezen de moeilijkste weg door ze beiden het kampioenschap te gunnen. Het zou makkelijker zijn om een eerste en tweede coureur aan te wijzen – zoals sommige teams doen – maar dat is niet hoe McLaren wil racen.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.