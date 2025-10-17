Lando Norris heeft toegegeven dat hij ‘tot het einde van het seizoen’ de gevolgen zal ondervinden van het incident met Oscar Piastri in de openingsronde in Singapore. Tijdens een agressieve inhaalactie maakten de beide McLaren-coureurs contact. Het team besloot tijdens de race niet in te grijpen – tot grote frustratie van Piastri – maar legde Norris nadien alsnog ‘repercussies’ op.

Norris begon de GP van Singapore vanaf de vijfde startplek, maar wist in de eerste ronde direct twee plaatsen te winnen. Ook teamgenoot Oscar Piastri werd ingehaald, al was er sprake van contact tussen de twee McLaren-coureurs. De Australiër riep het team op om in te grijpen, maar de papaja’s gaven geen gehoor. Uiteindelijk finishte Norris opnieuw vóór Piastri, waardoor diens voorsprong in het wereldkampioenschap verder slonk.

‘Kan me geen botsing veroorloven’

In aanloop naar de GP in Austin legde Norris uit dat hij de verantwoordelijkheid voor het incident op zich heeft genomen en alsnog de ‘repercussies’ ervaart van de botsing. Het is niet duidelijk in hoeverre McLaren hem op de vingers heeft getikt, maar hij zegt zelf dat hij de gevolgen tot het einde van het seizoen zal ondervinden. “Er zijn blijvende repercussies voor mij tot het einde van het seizoen”, onthulde hij. “Het is niet dat ik er zomaar mee weg ben gekomen – het was een incidentje dat ik had kunnen proberen te vermijden.”

Norris benadrukte dat hij altijd contactloos probeert te racen. “Ik zit nooit op een botsing te wachten”, vervolgde hij. “Ik zei het al na de race; ik kan het me niet veroorloven om contact te maken en zoiets te riskeren. Op zo’n moment zet ik mijn eigen kampioenschap op het spel, evenals het kampioenschap van mijn tegenstander.” De Brit sloot af met een geruststellende noot: “Natuurlijk heeft het gevolgen voor mezelf, maar verder is de betrokkenheid en de manier waarop we racen hetzelfde als altijd.”

