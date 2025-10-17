Lando Norris heeft toegegeven dat het contact met teamgenoot Oscar Piastri tijdens de openingsronde van de GP van Singapore niet zonder gevolgen is gebleven. De Brit zegt dat McLaren hem verantwoordelijk heeft gehouden voor het incident, en noemt die beslissing ‘eerlijk’. Hij sluit zich aan bij zijn teamgenoot en wil de titelstrijd op een eerlijke manier uitvechten.

Norris kende een daverende start in Singapore, waarbij hij achtereenvolgens Kimi Antonelli én Oscar Piastri verschalkte. Na een lichte touché met Max Verstappen in de derde bocht moest de Brit echter uitwijken, waardoor hij op zijn teamgenoot botste. Piastri reageerde gefrustreerd en riep McLaren over de boordradio op om actie te ondernemen, maar het team gaf geen gehoor. Hoewel teambaas Andrea Stella en CEO Zak Brown destijds geen directe zorgen uitten over het incident – mede omdat McLaren de nieuwverworven constructeurstitel vierde – liet Stella weten dat het team het voorval nader zou onderzoeken vóór de Amerikaanse GP.

Dat onderzoek leidde tot een duidelijke conclusie. “Er zijn gesprekken geweest; dat was onvermijdelijk”, reageerde Lando Norris tegenover de media in Austin. “Het team hield mij verantwoordelijk voor wat er gebeurd was, wat ik eerlijk vind. Daarna hebben we gekeken naar wat de gevolgen waren en hoe we konden voorkomen dat het nog erger werd.” Teamgenoot Oscar Piastri sprak van ‘consequenties’ voor de Brit, maar wilde niet specificeren wat McLaren precies heeft besloten.

Teamwork

Volgens Norris, die nu 22 punten achter Piastri staat in de titelstrijd, is het behouden van harmonie binnen het team belangrijker dan welke straf dan ook. “Het laatste wat ik wil, is dat zoiets gebeurt en dat het tot controversiële gesprekken leidt na een race”, lichtte hij toe. “Je riskeert niet alleen de wedstrijd van je teamgenoot, maar ook die van jezelf. Dat is iets wat ik altijd probeer te vermijden. Ik denk dat dat sinds mijn Formule 1-debuut al een van mijn sterkste punten is geweest.”

Ook Norris ging niet verder in op de ‘consequenties’ van het incident. “Soms zijn de gevolgen niet positief, maar de prioriteit van Andrea (Stella, red.) ligt bij het behouden van het teamwork waardoor we, vanaf achteraan op de grid, het beste team zijn geworden. We hebben twee coureurs die elkaar uitdagen, en dat brengt soms moeilijke momenten met zich mee.” Norris ziet daarin parallellen met andere rivaliteiten in de Formule 1, maar prijst de manier waarop McLaren ermee omgaat. “Ik weet niet precies hoe het eraan toeging bij bijvoorbeeld Hamilton en Rosberg, maar Andrea’s hoogste prioriteit is het behouden van het moreel en het kader dat we samen hebben uitgestippeld.”

