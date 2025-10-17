Volgens Oscar Piastri krijgt teamgenoot Lando Norris géén voorkeursbehandeling binnen McLaren. Naar aanleiding van hun botsing tijdens de GP van Singapore werd het team ervan verdacht de Brit te bevoordelen. Piastri benadrukt echter dat beide coureurs gelijke kansen krijgen – en dat Norris de ‘consequenties’ heeft gevoeld van zijn inhaalactie in Singapore.

Onder de kunstlichten van het Marina Bay Street Circuit kende Lando Norris een daverende start. De Brit verschalkte achtereenvolgens Kimi Antonelli en Oscar Piastri, al kwam het daarbij wél tot contact tussen beide McLaren-coureurs. De Australiër riep het team op in te grijpen, maar de papaja’s gaven geen gehoor. En dat terwijl de beruchte papaja-regels voorschrijven dat contact tussen teamgenoten een doodzonde is. Piastri greep uiteindelijk naast het podium, terwijl Norris zijn achterstand in het coureurskampioenschap verder verkleinde.

Het incident is inmiddels intern besproken, waarbij Norris de verantwoordelijkheid voor de botsing op zich zou hebben genomen. “Ik kan niet zeggen wat de consequenties zijn – dat blijft binnen het team”, lichtte Piastri toe tegenover de media in Austin. “Maar het moge duidelijk zijn dat hij (Norris, red.) de verantwoordelijkheid heeft genomen, en dat dat gevolgen heeft gehad.” De Australiër ontkende daarbij dat zijn teamgenoot wordt voorgetrokken. “Ik ben blij dat er geen sprake is van voorkeursbehandeling. We hebben veel gesprekken gevoerd, en het is nu heel duidelijk hoe we als team willen racen.”

Gelijke kansen

Over de boordradio suggereerde Piastri nog dat Norris zijn positie had moeten teruggeven. Had McLaren – volgens de eigen papaja-regels – moeten ingrijpen? “In het heetst van de strijd is dat moeilijk te beoordelen”, merkte hij op. “We hebben het later in alle rust geanalyseerd. Uiteindelijk denk ik niet dat je echt kunt zeggen wat het meest eerlijk was geweest.”

Tot slot bevestigde Piastri dat hij en Norris blijven racen volgens de huidige aanpak, ondanks dat hij al geruime tijd het WK aanvoert en Max Verstappen een steeds grotere bedreiging vormt. Gevraagd of hij nu voorrang zou moeten krijgen, antwoordde hij: “Ik denk het niet. Elke coureur wil een eerlijke kans om een kampioenschap te winnen. Voor mij is het meer dan eerlijk dat we daar allebei voor blijven vechten. Dus nee, ik denk niet dat dat de juiste aanpak is.” Piastri gaat de laatste zes races in met een voorsprong van 22 WK-punten op Norris, terwijl regerend kampioen Max Verstappen 63 punten achter hem staat.

