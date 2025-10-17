Wie wordt de wereldkampioen in 2025? Het is de grote vraag nu dat de Formule 1 inmiddels alweer aan de vooravond van de negentiende race van het seizoen staat. Fernando Alonso ziet hoe de twee McLaren-coureurs een groot gat hebben geslagen met de rest van het veld, maar denkt dat Max Verstappen nog zeker niet uitgevlakt mag worden. ‘Als ze in Abu Dhabi met een vergelijkbaar aantal punten aankomen, is Max je coureur’, aldus Alonso.

Maar liefst 41 WK-punten is Max Verstappen ingelopen op kampioenschapsleider Oscar Piastri sinds de zomerstop. De Nederlander mengt zich zo steeds meer in de titelstrijd, al is het gat met de McLaren-coureurs – met nog zes Grands Prix te gaan dit seizoen – nog groot.

Ook Fernando Alonso ziet de strijd vooraan gebeuren, maar durft nog niet te zeggen wie dit jaar als wereldkampioen zal worden gekroond. “De twee McLaren-coureurs hebben uiteraard nu een voordeel, dus het gaat waarschijnlijk tussen hen. Max is echter een geweldige coureur, dus als iemand de tekortkomingen van zijn auto te boven kan komen, is hij het wel.”

‘Dan is Max je coureur’

De Spanjaard vervolgt vervolgens zijn lofzang over de Nederlandse wereldkampioen. “Hij is een viervoudig wereldkampioen, en een van de beste coureurs uit geschiedenis van de sport. Volgens mij kan hij altijd het maximale uit elke auto halen. Wanneer de auto dominant is, pakt hij wereldtitels en breekt hij ondertussen ook nog even een aantal records. Wanneer de auto dat niet is, kan hij nog steeds een goede ronde neerzetten in de kwalificatie en in de race. Dit jaar vecht hij tegen een beter auto, de McLaren, maar als ze met een gelijkwaardig aantal punten in Abu Dhabi aankomen, dan is Max je coureur.”

