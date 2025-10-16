Max Verstappen blikt in Austin terug op zijn begindagen in het racen met vader Jos Verstappen aan zijn zijde. De Nederlander onthult onder de indruk te zijn van de vele racekennis van Verstappen senior, en is dankbaar dat zijn vader deze altijd met hem wilde delen. Verstappen onthult nog geregeld naar zijn vader te stappen om over het racen te praten, al hoeft hij op het gebied van het autorijden zelf uiteraard allang geen advies meer: ‘Misschien alleen als ik in een rallyauto zou stappen’.

Met vier wereldtitels op zijn naam is Max Verstappen met afstand de succesvolste Nederlander in de Formule 1. De coureur is echter niet de eerste coureur met een Nederlands paspoort die het tot de koningsklasse heeft geschopt, en zelfs niet de eerste Verstappen die in de Formule 1 rondreed. Vader Jos Verstappen ging zijn zoon voor, voordat hij de jonge Verstappen hielp om ook in de koningsklasse te komen.

Verstappen blikt in Austin terug op de mooiste herinneringen met zijn vader in de autosport. “Wat het meeste indruk op mij heeft gemaakt, is hoe hij zelf als coureur was”, prijst Verstappen zijn vader. “Met een beetje meer geluk en beter materiaal had hij een veel betere Formule 1-carrière kunnen hebben. Verder bewonder ik ook hoeveel kennis hij heeft. Of het nu gaat om het afstellen van auto’s of van go-karts. En hij heeft zoveel van zijn kennis ook aan mij overgedragen toen ik jong was. Die kennis heeft me echt gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik denk dat hij door zijn technische kennis ook een hele goede teambaas zou zijn.”

Advies

De Nederlandse wereldkampioen gaat daarom ook nog geregeld naar zijn vader om advies te vragen. “Ik praat nog heel veel met hem over het racen. Over de rallysport en de Formule 1, maar ook over GT3-racen.” Verstappen heeft een eigen team, Verstappen.com Racing, in de GT-klasse. “Het is heel fijn om iemand als hij (Jos Verstappen, red.) als mijn vader te hebben. Dat hij al zijn kennis met mij deelde, maar daarnaast ook alle jaren die hij voor mij heeft opgeofferd. Hij heeft zijn eigen carrière op pauze gezet, om zich op mij te richten. Om alles te geven, zodat zijn zoon de beste kansen kreeg.”

Alleen op het gebied van het autorijden zelf, geeft Jos Verstappen zijn zoon geen advies meer. “Misschien alleen als ik in een rallyauto stap”, grapt de jongere Verstappen.

