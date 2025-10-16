George Russell voelt zich klaar om voor wereldkampioenschappen te vechten. De Brit presteert naar eigen zeggen beter dan ooit – Russell won al twee keer in 2025 een Grand Prix, waaronder op dominante wijze de GP Singapore – en gelooft met een contractverlenging bij Mercedes op zak dat hij de snelheid in huis heeft om vooraan het Formule 1-veld mee te doen.

Maandenlang werd George Russell gevraagd naar de vorderingen van zijn contractonderhandelingen met Mercedes, maar nu mag de Brit opgelucht ademhalen. Het contract voor 2026 is binnen, zo maakten de Zilverpijlen op woensdag bekend. De verlenging was slechts een kwestie van tijd, volgens Russell, die een goed seizoen beleeft. Al tweemaal mocht de Brit in 2025 op de bovenste trede van het podium plaatsnemen, terwijl grootste rivaal voor het constructeurskampioenschap Ferrari nog altijd op een zege wacht.

Voor Russell waren zijn eigen zeges daarom een goede boost voor zijn zelfvertrouwen. “Ik voel me honderd procent klaar om voor een wereldkampioenschap te vechten”, vertelt de Brit tegen The Athletic. “Ik heb altijd al geweten dat ik de juiste snelheid in huis heb, en dat ik de strijd zou kunnen aangaan. Maar dit jaar ben ik waarschijnlijk als coureur het meest compleet.”

Presteren op het hoogste niveau

De Brit kreeg officieel van Mercedes slechts een contractverlenging van een jaar, maar over de lengte van het contract maakt Russell zich geen zorgen. “Het is altijd al duidelijk geweest dat we samen willen winnen en samen verder willen gaan”, vervolgt de Mercedes-coureur. “Contracten in de F1 betekenen niet echt veel. Het draait namelijk allemaal om prestaties. En het moet voor beide partijen voordelig zijn. Voor mij komt mijn zekerheid voort uit het besef dat ik op het hoogste niveau presteer dat ik ooit heb gepresteerd, en ook uit het besef dat ik nog meer in mijn mars heb. Dat zorgt ervoor dat ik ‘s nachts beter slaap dan het besef dat ik een contract van twee, drie, vier of vijf jaar op tafel heb liggen.”

