Na maandenlange speculatie over de line-up van Mercedes voor 2026, is het nu dan eindelijk officieel: de Zilverpijlen gaan ook volgend seizoen door met George Russell en Andrea Kimi Antonelli als coureurs. ‘George en Kimi hebben bewezen een sterk duo te vormen en we kunnen niet wachten om onze reis samen voort te zetten’, onthult teambaas Toto Wolff.

Maandenlang moest George Russell bijna elk Grand Prix-weekend vragen beantwoorden over zijn toekomst bij Mercedes, maar daar komt op woensdag een einde aan. De Zilverpijlen bevestigen officieel ook in 2026 met Russell en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli door te gaan. In het officiële persbericht wordt echter niks vermeld over de toekomst van beide coureurs na het 2026-seizoen.

‘Sterk duo’

Toto Wolff is blij met hoe de contractonderhandelingen zijn gegaan. “Het bevestigen van onze line-up was altijd slechts een kwestie van wanneer, niet of”, vertelt de Oostenrijker. “We wilden de tijd nemen, de onderhandelingen goed afhandelen en ervoor zorgen dat iedereen, aan alle kanten, tevreden was. Ik ben blij dat we dat hebben gedaan. George en Kimi hebben bewezen een sterk duo te zijn en we kijken ernaar uit om onze reis samen voort te zetten. Onze focus ligt nu op de laatste zes races van het jaar, waarin we strijden om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en daarna op 2026 en een nieuw tijdperk in de F1.”

Voor Russell wordt 2026 zijn vijfde seizoen bij de Zilverpijlen. “Ik ben erg trots dat we onze reis samen kunnen voortzetten”, vertelt de Brit. “Volgend jaar is het tien jaar geleden dat ik in 2017 bij Mercedes tekende. Het is tot nu toe een lang en succesvol partnerschap met het team geweest. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst brengt, vooral nu we volgend jaar een van de grootste regelwijzigingen in de geschiedenis van de sport tegemoet gaan. We zijn allemaal enorm gefocust om daar een succes van te maken en, voor mij persoonlijk, voort te bouwen op wat tot nu toe mijn sterkste seizoen in de F1 is geweest.”

Kimi Antonelli is bezig met zijn debuutjaar bij Mercedes. De jonge Italiaan mag ook volgend seizoen voor het tweede jaar op rij voor het Duitse team rijden. “Ik ben superblij dat ik bij het team mag blijven”, zegt de Italiaanse rookie. “Ik heb zoveel geleerd in mijn eerste seizoen in de F1, zowel in de goede momenten als in de meer uitdagende momenten. Dat heeft me allemaal sterker gemaakt, niet alleen als coureur, maar ook als teamgenoot. Ik wil Toto en iedereen in Brackley en Brixworth bedanken voor hun voortdurende steun en vertrouwen in mij.”

