Na zijn indrukwekkende pole position en overwinning in de Grand Prix van Italië blikt Max Verstappen terug op een weekend waarin alles op zijn plek viel voor Red Bull. De Nederlander benadrukt dat zijn team belangrijke stappen heeft gezet in het begrijpen van de auto, maar waarschuwt tegelijkertijd dat dit geen garantie is voor elke race.

“Ik voelde mij hiervoor vooral een passagier in de auto, dat is nu anders,” vertelt Verstappen in de persconferentie na de race. “Er is gewoon veel meer balans. Maar het is niet dat we nu ineens terug zijn en elk weekend om de zege kunnen strijden. Het positieve is wel dat we de auto nu meer begrijpen om hem competitiever te krijgen. En op het ene circuit zal dat beter uitpakken dan het andere.”

Een belangrijke factor in het recente succes is volgens Verstappen de invloed van Laurent Mekies, de nieuwe teambaas van Red Bull. Met zijn technische achtergrond en ervaring binnen de Formule 1 weet hij volgens Verstappen precies de juiste snaar te raken. “Hiervoor schoten we met hagel qua setup en deden we extreme aanpassingen,” legt de regerend wereldkampioen uit. “Dat getuigt dat we de auto niet onder controle hadden en niet wisten wat te doen. Mekies stelt de juiste vragen aan de engineers en ik denk dat dit goed uitpakt.”

Tijdens de persconferentie ging het gesprek echter vooral over de veelbesproken rijderswissel bij McLaren tijdens de race. Verstappen was er duidelijk klaar mee en ging zuchtend onderuit liggen op de bank liggen. Toch wilde ik weten wat hij in deze situatie zou hebben gedaan. “Jullie willen natuurlijk een grappig antwoord hierop, maar ik zeg hier niks over. Het is niet mijn probleem en het is beter om hier niets over te zeggen.”

